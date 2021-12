Moreno: No he recibido presiones de la dirección PP para adelantar elecciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que no ha recibido "presiones ni injerencias" de la dirección nacional del Partido Popular para adelantar las elecciones, tras la ruptura con Ciudadanos en Castilla y León.

En una entrevista en Onda Cero ha afirmado que las elecciones andaluzas no coincidirán con las convocadas en Castilla y León para el próximo 13 de febrero y ha apoyado la decisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco por ser "imposible gobernar con un socio del que no te fías y no es leal", en referencia a Ciudadanos.

"No siento el aliento en el cogote" de la dirección nacional del PP, ha subrayado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha asegurado que los presidentes autonómicos no son "marionetas" sino que "somos adultos, con una trayectoria propia y con capacidad para tomar decisiones en el ámbito de coordinación que hay en el partido".

Según Moreno, el presidente de Castilla y León le ha trasladado en ocasiones las dificultades de gobernar con Ciudadanos y este lunes le contó que se estaba haciendo una negociación de los presupuestos de dicha región a "sus espaldas y sentía que el acuerdo PSOE, Ciudadanos y plataforma locales era una amenaza".

Además, ha añadido que "no es un hecho coyuntural sino estructural de falta de sintonía y entendimiento" entre Fernández Mañueco y el hasta ahora vicepresidente y líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, y tras más de dos años "se ha llegado a un punto sin retorno" y, por tanto, ha considerado "una opción razonable" que haya decidido disolver el Parlamento regional para que decidan los ciudadanos.

Sin embargo, ha señalado que en Andalucía no hay deslealtades ni traiciones de Ciudadanos, el socio de Gobierno del PP, y, por tanto, ha afirmado que "no tiene argumentos para expresar su malestar" con la formación naranja.

Ha reafirmado su voluntad de "estirar al máximo la legislatura para arrinconar la pandemia y gestionar los fondos europeos", y ha precisado que la legislatura llegará hasta donde le permitan "Vox y PSOE".

En relación a la conferencia de presidentes de este miércoles, el jefe del Ejecutivo andaluz ha avanzado que, aunque hay regiones que están pidiendo estados de alarma y restricciones, en Andalucía no lo ve oportuno porque está en la parte baja en la incidencia acumulada por coronavirus en España y a la mitad de la presión hospitalaria del país.

Ha criticado también la falta de liderazgo del Gobierno de Pedro Sánchez tras casi dos años de coronavirus y ha defendido una ley estatal de pandemia para tener una normativa básica en todas las comunidades que dé seguridad jurídica en la adopción de medidas.