Moreno recalca que un acuerdo con el Gobierno sobre Doñana tiene que dar solución a las familias del condado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recalcado este lunes que un acuerdo con el Gobierno central sobre la preservación del parque nacional de Doñana tiene que incluir también una solución a las familias de la corona norte del condado de Huelva.

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Moreno se ha pronunciado así al hilo de que este lunes de que este lunes se celebrará la primera reunión "técnica" del grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta y del Gobierno de España para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del 'Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana', aprobado en 2014.

"Si conseguimos un acuerdo, va a ser muy positivo para todos, para el Parque Nacional de Doñana, los trabajadores, la Corona Norte y para la provincia de Huelva, y desde el Gobierno andaluz vamos a poner todo nuestro empeño en alcanzar un acuerdo", ha señalado el presidente.

Para Moreno, dentro del acuerdo tiene que ir una resolución del problema de las familias de la corona norte, que era el objetivo de la proposición de ley que ha quedado en suspendo en el Parlamento autonómico en aras de encontrar un acuerdo entre ambas administraciones.

"Este es para nosotros un asunto lo suficientemente importante como para que esté en la primera línea de la negociación y que, entre todos, con audacia, generosidad y trabajo, consigamos una solución", según Moreno.

Para el presidente, no tendría sentido que se alcanzara un acuerdo donde, al final, el motivo de la proposición de ley no se cumpliera, que no es otro que solventar la situación de decenas de familias que están "atrapadas en una situación muy complicada".