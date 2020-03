Moreno propone a Sánchez 22 medidas para "minimizar" las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión mantenida por videoconferencia junto al resto de presidentes autonómicos para abordar la evolución de la pandemia del coronavirus, un total de 22 medidas para "minimizar" las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19.

Así lo ha señalado Moreno en una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo minutos después de concluir la videoconferencia, en la que ha asegurado que "vamos a poner a prueba la fortaleza de nuestra economía y debemos poner en marcha medidas que nos permitan minimizar sus consecuencias", para lo que ha planteado 22 propuestas con las que "lograr reducir los efectos económicos que, desgraciadamente, va a tener el virus".

Moreno ha propuesto "una necesaria flexibilización de la regla de gasto y objetivo de déficit', ya que "si no cambia la regla de gasto no podemos ampliar la capacidad económica para hacer frente a gastos en esta crisis" y que los gastos públicos vinculados a esta crisis "no computen" a efectos del déficit público porque "no podemos escatimar recursos para garantizar la atención sanitaria y la seguridad".

Además, ha planteado la flexibilización del objetivo de déficit por "previsión de caídas de los ingresos por la caída de la actividad y del consumo", así como "la bajada de tipos impositivos directamente vinculados a la actividad productiva y una moratoria para el impuesto de sociedades".

También ha pedido las "reducciones para las cuotas de la Seguridad Social y los módulos del IRP de los agricultores" y "acciones específicas del mantenimiento del empleo temporal o la necesaria regulación de los ERE para aclarar la cobertura de los trabajadores en esos casos".

Moreno ha reclamado igualmente que "haya información de las decisiones sobre los fondos y ayudas europeas y que las comunidades autónomas podamos participar en las decisiones del reparto", la "inspección" de los plazos para las ayudas de la PAC, e instrucciones "claras sobre las cancelaciones en turismo, porque son muchas y tenemos que aclarar los derechos de los operadores y ciudadanos".

Por último, el presidente de la Junta ha planteado, entre otras medidas, decretar el "aplazamiento" de la pruebas de Selectividad.