Moreno pide una victoria "amplia" del PP el 28M para poner a Huelva "en el lugar que le corresponde"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este domingo una victoria "amplia" de su partido en la ciudad y la provincia de Huelva en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo para favorecer políticas que sitúen al territorio onubense "en el lugar que le corresponde".

Así lo ha expresado Juanma Moreno en el transcurso de su intervención en el acto de presentación de los candidatos del PP en la provincia de Huelva para dichos comicios locales, que se ha celebrado en la capital onubense y en el que también han intervenido el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, y la alcaldable en la ciudad de Huelva, Pilar Miranda.

El presidente del PP-A ha defendido que el "denominador común" de los 80 candidatos 'populares' a las alcaldías de Huelva es que "están cargados de ilusión, conocen sus municipios como la palma de la mano y tienen la vocación" de que el PP gane "por primera vez en la provincia en unas municipales", y ha dicho que sabe "que lo van a conseguir".

Moreno ha dedicado palabras especiales de reconocimiento a Pilar Miranda, "una referencia de todos y para todos", y de quien ha valorado su "mucha experiencia en la gestión" tras sus etapas como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Huelva que gobernó Pedro Rodríguez, o más recientemente como presidenta del Puerto onubense, que "ha conseguido transformar" con su trabajo, según ha defendido.

"Pilar Miranda le ha puesto corazón, tiempo y cabeza, y ha hecho una transformación" en el Puerto de Huelva "como nadie esperábamos que pudiera hacer", ha dicho el presidente del PP-A, que ha preguntado "qué no será capaz de hacer" la candidata 'popular' si logra ser alcaldesa de Huelva.

Moreno ha apelado a una victoria "amplia" del PP en la provincia y la ciudad para tener "los instrumentos, a través de las alcaldías, para hacer políticas eficaces, eficientes, centradas en las personas para poner a Huelva en el lugar que le corresponde, para cambiar, transformar y mejorar" el territorio.

El presidente 'popular' ha valorado que a la provincia "le ha sentado bien" el gobierno del PP en la Junta, y al respecto ha destacado que ha aumentado en un millón el número de visitantes que recibió Huelva en 2022 respecto a 2018 --pasando de 2,2 a 3,2 millones--, así como que se sitúa entre los dos o tres primeros puestos a nivel andaluz en exportaciones agroalimentarias, descenso de paro o creación de trabajo autónomo.

Hay "datos que avalan que la provincia va bien, va mejorando, dando pasos adelante", ha dicho Moreno, quien, no obstante, ha apostillado que "quedan muchas cosas por hacer", como "seguir creciendo en el sector industrial, en un turismo no estacional, con calidad y alto valor añadido, y en el sector agroalimentario, donde tiene un enorme potencial que muchos dirigentes de Madrid no conocen", según ha abundado.

"NO SON UNAS ELECCIONES MÁS"

Huelva "tiene que asentarse como economía pujante donde no todos los huevos estén en la misma cesta", ha apuntado el presidente del PP-A, que ha sostenido que las del 28 de mayo "no son unas elecciones más" por "muchas razones", entre otras cosas porque "la vida se desarrolla en los municipios", y "un alcalde tiene una enorme capacidad de decisión" para que una persona o una familia "pueda prosperar y tener más cotas de bienestar".

Así, Moreno ha remarcado que en estas elecciones se decide "quién queremos que gestione los intereses de lo más cercano", y ha aseverado que Huelva y los onubenses "se la juegan" en estas próximas elecciones, "más que probablemente ninguna otra provincia de Andalucía", y con "lo que pase el 28 de mayo" se va a "condicionar qué modelo queremos de economía, de progreso social".

"Puede prosperar un modelo como el nuestro, de equilibrio y máxima protección al medio ambiente, pero al mismo tiempo de desarrollo económico, o un modelo radical en el que se nos van a estrangular las posibilidades de desarrollo económico y social", ha advertido el líder del PP-A antes de subrayar que "es muy importante que votemos pensando en todas estas cosas".

Además, ha trasladado que "interesa" que un ayuntamiento como el de Huelva y el Gobierno de la Junta estén "alineados" políticamente para "hacer cosas juntos", y ha sostenido que en estas elecciones también "avalamos las políticas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el voto a una papeleta o a otra, "o las censuramos con nuestro voto".

Moreno ha proclamado que "es el momento de darle un meneo en positivo a esta provincia y ponerla en valor, a mirar en positivo", y que Huelva tiene una "oportunidad única e irrepetible" para ello, y ha concluido que "si todos trabajamos en la misma dirección", va a "comenzar una nueva era y etapa para esta gran provincia". "Vamos a ganar estas elecciones el 28 de mayo. Vamos a salir a la calle a decirle a los onubenses que aquí están los candidatos que os pueden hacer cambiar la vida a mejor", ha finalizado alentando el presidente del PP-A a los candidatos 'populares'.

PEDRO SÁNCHEZ, "ENEMIGO DE LA PROVINCIA"

Por su parte, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, ha expresado su deseo de "consolidar" el 28 de mayo la "histórica" victoria de su partido en la provincia en las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, y ha defendido que para eso el partido cuenta "con los mejores candidatos, equipos comprometidos, renovados y llenos de ilusión para trabajar por cada uno de los 80 municipios de la provincia".

González ha defendido que la provincia de Huelva "crece gracias al Gobierno de Moreno" tras haber sido "la gran olvidada durante décadas" de gobiernos socialistas en la Junta, y "ahora hay un gobierno en Andalucía que cree en los onubenses, en esta provincia y en nuestras posibilidades".

Frente a ello ha situado los "ataques permanentes" que, según ha denunciado, realizan Pedro Sánchez y su gobierno, al que ha tachado de "verdadero lastre para esta provincia" y "enemigo" de Huelva.

En esa línea, el presidente del PP de Huelva ha criticado la "desfachatez" de Sánchez por "venir a Doñana para insultarnos y desprestigiar con sus mentiras los frutos de excelencia que salen de esta tierra".

Manuel Andrés González ha concluido que el próximo 28 de mayo en la provincia "solo hay dos opciones, la del modelo socialista o el del PP, que hará que la provincia funcione como está demostrando Moreno en Andalucía", ha zanjado.

PILAR MIRANDA: "HUELVA NECESITA UNA MIRADA DE MUJER"

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha dicho que ella y su equipo se van a "partir el alma por trabajar por nuestra tierra", y ha defendido que la "transformación" que ha impulsado en el Puerto de Huelva "le toca ahora a la ciudad".

"Es el momento de Huelva", de "ponerla entre todos en el sitio que se merece", ha proclamado la alcaldable 'popular', que ha reivindicado el "gran potencial" de la ciudad y la necesidad de ponerla "en el mapa".

Miranda ha sostenido que Huelva "necesita una mirada de mujer", porque "está muy abandonada" y "necesita que la mimen y cuiden", y se ha comprometido si es alcaldesa a "pedir a todas las administraciones", al margen de su color político, y ha advertido de que "Huelva no llegará al sitio que se merece si no somos capaces de trabajar todos juntos", todas las administraciones "remando en la misma dirección" a favor de la ciudad.

Miranda ha abogado por una Huelva "accesible", que sea "un destino turístico acorde con sus posibilidades", una ciudad "agradable para trabajar y visitar, verde, limpia, sin ratas, sin cucarachas, matojos ni suciedad", ha añadido. "Necesitamos una Huelva mejor gestionada, que sea brillante, con servicios públicos de calidad", ha apuntado también la candidata, que se ha comprometido a ser "la alcaldesa de la calle, de la gestión y no de la inacción", ha concluido.