Moreno pide a Sánchez "seriedad" y que ejecute obras hidráulicas pendientes en Andalucía ante el problema de la sequía

El presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al máximo responsable del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "seriedad y rigor, que no nos tomen el pelo a los andaluces, sobre todo algo fundamental, que dejen de insultarnos", y ha instado a que asuma sus responsabilidades, ejecutando las obras hidráulicas pendientes en la comunidad ante el "serio problema de sequía".

En declaraciones por los periodistas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Moreno ha recordado que "son 33 obras del Gobierno de España ha dejado de hacer en toda la geografía andaluza". "Si lo único que utiliza el Gobierno es el insulto y la descalificación en vez de la cooperación, pues al final nunca podremos avanzar", ha lamentado.

"Yo lo que le pido aquí al Estado es seriedad, que no se ría de los agricultores y de los ganaderos andaluces, porque la respuesta de los agricultores y de los ganaderos andaluces va a ser contundente", ha advertido el presidente andaluz, quien ha apuntado que "algunos creen en Madrid que aquí no sabemos dirimir lo que es publicidad de lo que son hechos".

Ha considerado que "es evidente que cuando uno hace un Consejo de Ministros, después de que nosotros llevemos denunciando un año la falta de agua, que tiene un claro efecto electoral". "Por tanto, que se dejen de propaganda y de promesa y que hagan obras de urgencias", ha insistido Moreno, tanto para el consumo humano como para "salvar los árboles que se están secando", las cosechas y la ganadería.

"Le pido que atienda nuestra llamada de auxilio a quien es responsable de 67% de las políticas hídricas en Andalucía para que asuma sus responsabilidades", ha insistido, subrayando que el Estado debe ayudar a Andalucía como "primera potencia" agrícola de España. "No es ninguna broma, tenemos un serio problema de sequía y el Estado tiene que acudir de manera inmediata al auxilio de todos y cada uno de esos agricultores y ganaderos", ha dicho.

Para Moreno, "no nos pueden maltratar, no pueden hacer obras de auxilio para otras comunidades autónomas y no para Andalucía"; por lo que ha insistido en pedir a Sánchez que "se deje de ideología y de sectarismo, de atacar a Andalucía" y que "abandone de una vez la soberbia, de llamarnos locos, inútiles y todo ese tipo de cosas, 'el rinconcito de Andalucía'".

Ha reiterado que el Gobierno andaluz tiene "las puertas abiertas de par en par para sentarse, hablar y buscar puntos de encuentro", ya que, ha considerado, "hay espacios para la cooperación, que es lo que yo siempre busco entre instituciones", proponiendo medidas que incluyan la bajada de la presión fiscal, ayudas directas para el sector o el adelanto del dinero de la PAC.

Moreno ha asegurado que Sánchez "ha querido que sea una campaña electoral nacional" y ha criticado que haya dejado la gestión de España para dedicarse a "dar promesas electorales" en mítines y en el Consejo de Ministros, instando a censurar sus políticas en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

"El 28M nos toca decidir si sus políticas son las más apropiadas para España", ha dicho, al tiempo que ha hecho un llamamiento a "censurar" su gestión en las urnas.