Moreno pide a Sánchez que reconsidere el reparto de fondos a CCAA para que la población tenga mayor peso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha demandado este domingo al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que se reconsidere el reparto de los 10.000 millones de euros que llegarán a las comunidades para gasto sanitario de un fondo de 16.000 millones, de manera que la población tenga mayor peso del que se ha planteado a la hora de distribuir el dinero entre las regiones.

En la rueda de prensa tras participar en la videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, Moreno ha lamentado que el Gobierno haya decidido repartir los 10.000 millones de euros del fondo para cubrir el gasto sanitario "cambiando el criterio" acordado por los consejeros de Salud de toda España con el ministro de Sanidad y que, en lugar de primar la población, se haya primado al 80 por ciento la incidencia del coronavirus en los territorios y sólo al 20 por ciento el número de habitantes.

"Es un reparto tremendamente injusto porque prevenir cuesta dinero y a veces más que curar", según ha indicado Moreno, quien ha señalado que se debería buscar un mayor equilibrio entre ambos criterios, de manera que la incidencia del coronavirus fuera el 60 por ciento y la población, el 40 por ciento.

Por ello, ha solicitado al presidente del Gobierno que se reconsidere ese reparto buscando un mayor equilibrio entre los criterios de incidencia y de población, para que Andalucía no se vea tan perjudicada, y que se haga manteniendo el principio de solidaridad. Según ha señalado, de acuerdo con los criterios actuales, las comunidades de Madrid y de Cataluña, con 2.654 millones y con 2.200 millones, respectivamente, van a recibir más del doble que Andalucía, a la que se asignan 918 millones de los 10.000 millones.

"En Andalucía hemos medicalizado hoteles, hemos activado planes de prevención con recursos que no ha sido necesario utilizar como el hospital auxiliar de Carranque en Málaga, los cientos de camas de UCI que se han mantenido disponibles o las 23 residencias de mayores que hemos medicalizado", ha puntualizado Moreno.

El presidente ha apelado a que la sociedad andaluza en su conjunto "reclamara lo que es justo, no sólo el Gobierno sino también el Parlamento y la sociedad civil y muy especialmente aquellas fuerzas políticas que ahora están en la oposición y que siempre han defendido el peso poblacional de Andalucía como criterio más justo a la hora de pelear los repartos de los fondos del Estado".

Ha explicado que quedan por asignar otros 5.000 millones de euros de los que todavía no se ha informado del criterio que se va a usar para su reparto, ante lo que ha animado a todos a hacer presión y crear una corriente de opinión favorable a aplicar el criterio más justo, que es el de la población.

"Pedimos justicia en el reparto de los fondos pero también claridad. El Gobierno de España está vendiendo como dinero extra los 1.000 millones de fondos europeos que Andalucía ya tenía asignados. El Gobierno central no aporta ni un euro nuevo de fondos europeos para financiar la sanidad andaluza. No da la información completa a la opinión pública si no explica que no es dinero del Estado y sí del que ya correspondía a los andaluces", ha agregado.