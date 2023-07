Moreno pide a los socialistas "no sanchistas" y "los que se confunden con cantos de sirena de Vox" que voten al PP

El presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves la confianza en el PP y Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de los socialistas "moderados, que muchos han cogido la papeleta del PP alguna vez y que no son sanchistas", además de "estar cansados de que su proyecto político haya sido secuestrado por el personalismo de Sánchez", pero también de "aquellos que están confundiéndose con los cantos de sirena de Vox".

Así lo ha manifestado Moreno en un acto en el Hotel El Carmen del municipio cordobés de Puente Genil, acompañado del secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el presidente local del PP y alcalde, Sergio Velasco; el presidente provincial del PP, Adolfo Molina; la candidata número uno por la provincia al Congreso de los Diputados, Isabel Prieto; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el alcalde de la capital, José María Bellido, junto a militantes, simpatizantes y miembros de las candidaturas del PP cordobés a las Elecciones Generales del 23J.

Al respecto, el presidente del PP regional ha solicitado "a todos los votantes que hay en Andalucía que piensen que el cambio para democráticamente sacar a Sánchez de La Moncloa, el voto directo es el PP", advirtiendo con el ejemplo de Murcia lo que supone el voto a Vox, de modo que "si el objetivo fundamental es cambiar el Gobierno, no buscar vías indirectas", sino que "hay una vía directa que se llama PP con su presidente, Alberto Núñez Feijóo". "No hay otras vías indirectas, no existen", ha aclarado.

Frente a ello, ha avisado del caso de que se tuvieran que "repetir las elecciones", de ahí que haya enfatizado que "el 23 de julio hay que ir a votar en masa por Córdoba, por Andalucía, por España, y ganar estas elecciones, ganar el futuro para España y para los españoles". "Tenemos una posibilidad, no más", ha remarcado, para reclamar "contestar a Sánchez, no con insultos, exabruptos o políticas de baja altura", sino "democráticamente, contundentemente".

De este modo, Moreno ha transmitido que "quedan diez días" para tomar una decisión "importantísima para el futuro", "decidir si queremos seguir con un presidente sin rumbo, completamente debilitado, que no tiene proyecto, que no conoce la realidad administrativa, que no conoce lo que hace su propio Gobierno, que ha sido capaz de ceder a los chantajes de independentistas, de herederos del terrorismo y de partidos radicales, que no representan la pluralidad ni la diversidad de la mayoría de los españoles", ha indicado.

En palabras del popular, "es un presidente que, desgraciadamente, ha faltado a la verdad en tantas ocasiones que prácticamente los españoles nos habíamos acostumbrado a la mentira". Por eso, "en estos diez días, tenemos la oportunidad de una vez por todas de pasar página a una parte de la historia de España que no ha sido positiva, la historia del sanchismo".

Al hilo de ello, ha criticado que "el sanchismo no ha estado al lado de Córdoba" ante "las muchas promesas que no han cumplido en la provincia", citando los proyectos responsabilidad del Gobierno de España, como la Variante Oeste, la reforma de la A-4, las medidas contra la sequía y las que necesitan los agricultores y ganaderos, entre otras, contraponiendo a tal efecto el apoyo que sí ha dado la Junta a proyectos de la provincia, aunque "queda mucho por hacer y mejorar".

A su juicio, "este Gobierno no merece la confianza de una parte importante de la sociedad andaluza ni española, no lo merece porque no ha sido capaz de entendernos, ni de ser cómplices de nuestros objetivos de futuro", de ahí que haya subrayado que "en Andalucía hay razones más que fundamentales para votar el 23 julio a Alberto Núñez Feijóo".

Asimismo, Moreno ha advertido sobre la situación de la sequía y el viaje que hará en septiembre a Bruselas, en el que espera tener el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, "como presidente del Gobierno", para lograr fondos para la comunidad al ser "la región más seca de Europa" y "necesita un trato singular".

MIGUEL ÁNGEL BLANCO, "ESPERANZA, CORAJE Y RESISTENCIA"

Juanma Moreno ha tenido al comienzo de su discurso palabras de recuerdo en memoria de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA hace 26 años. "El nombre de Miguel Ángel Blanco resume una historia de dolor del pueblo español, pero también nuestra historia de esperanza, coraje y resistencia", ha dicho.

Al hilo, ha comentado que "después de ese asesinato, el pueblo español dijo basta ya y empezamos todos una carrera en una sociedad unida, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a la justicia y al derecho para derrotar a la banda terrorista". "Aquí no se trata de ponerse medallas de quién derrotó a ETA, porque derrotó a ETA el conjunto de una nación orgullosa, capaz y valiente, que es la sociedad española", ha subrayado.

En este sentido, Moreno ha dicho que no le ha gustado que dos concejales de Vox en Badajoz no hayan participado este miércoles en el minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA hace 26 años, "porque no querían igualarse al PSOE", cuando "hay que hacer política de altura y ser muy respetuoso con muchas cosas".

Por otra parte, el presidente ha elogiado que "por primera vez en la historia hay un alcalde del PP en Puente Genil". "Nos ha costado más de 40 años", pero ahora "hay que demostrarle a todos los vecinos que ha merecido la pena su voto", ha declarado Moreno, para valorar que el PP tenga más alcaldes que el PSOE con municipios que han sido "siempre referentes del socialismo".

"LLENAR LAS URNAS CON VOTOS DEL PP"

Mientras, la candidata Isabel Prieto ha justificado su presencia en las listas porque no quiere "permanecer como espectadora pasiva ante la crisis institucional que vive España", de ahí que haya llamado a "llenar las urnas con votos del PP, porque es el único voto de cambio posible", y con ello "España recupere la estabilidad económica, política e institucional".

La poular ha pedido la movilización, "no quedarse en casa, sacrificar las vacaciones", para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, aseverando que "el PP es el único sabe gestionar en tiempos difíciles", de manera que ha llamado a "pasar página del peor Gobierno que ha tenido la democracia en España" e "implantar una nueva política basada en la centralidad y la concordia". "Estamos muy hartos de las mentiras de Sánchez", ha manifestado.

Según ha expuesto, los andaluces necesitamos un Gobierno con Feijóo al frente para "consolidar el liderazgo de Andalucía" y que "el modelo de Juanma Moreno pueda exportarse a nivel nacional". Así, ha insistido en que "sólo quedan diez días para derrocar a un Gobierno que ha pactado con Bildu, hereredos de ETA; con independentistas y populistas de izquierda, y que ha puetso en tela de juicio a las instituciones y la credibilidad internacional".

Igualmente, Molina ha ensalzado que el 28 de mayo el PP hizo "historia" en la provincia con resultados "espectaculares" que suponen "responsabilidad para ejercer las políticas de cambio", a lo que ha añadido que "Andalucía hoy es envidiada en el resto de España", después de que "las cosas se han hecho bien con un Gobierno central a la contra", si bien "eso se puede cambiar el 23J", ha defendido.

Además, ha recomendado "no relajarse y mantener la máxima tensión" hasta el 23J, pidiendo el apoyo de todos los vecinos y "socialistas decepcionados con Sánchez", que han visto que con el PP "no hay retroceso de derechos", poniendo el ejemplo de Juanma Moreno.

Y el regidor, Sergio Velasco, que dirige el primer gobierno popular en la localidad desde el año 1979, ha pedido ir a las urnas para votar al PP y "tener un presidente educado a la altura de todos los españoles".