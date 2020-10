Moreno pide al Gobierno liderazgo y dote a Andalucía de más fuerzas seguridad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en que el Gobierno central debe asumir el liderazgo que le corresponde en una pandemia y ha pedido que dote a Andalucía de mayor presencia de efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad para ayudar a cumplir decisiones.

Moreno ha señalado que existen medidas que necesitan cobertura normativa, para que ningún tribunal pueda oponerse a ellas y seguridad jurídica y ha asegurado que esta situación compleja requiere de decisiones difíciles y que deben estar coordinadas por el conjunto de las administraciones públicas.

Ha manifestado que no sirve que se limite la movilidad como ya han decretado en Granada- si no existen más efectivos de seguridad que ayuden y ha afirmado que necesitan que se los facilite el Gobierno central, ya que la comunidad no tiene policía autonómica como Cataluña o el País Vasco.

Cuando tomamos una decisión como limitar la movilidad o cerrar la hostelería por la noche, nos cuesta mucho trabajo tomarla, ha admitido el presidente de la Junta, porque se perjudica a algún sector e incluso a veces llevamos a la ruina a algún empresario o autónomo y esto es descorazonador

Moreno ha añadido que se deben salvar vidas al precio que sea necesario y que se intenta hacerlo de manera dialogada y proporcional y ha pedido también un esfuerzo colectivo a los andaluces y que actúen con responsabilidad y solidaridad.