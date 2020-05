Moreno pide al Gobierno criterios "transparentes, objetivos e iguales" para toda España sobre paso a fase 2

Cree que no tiene sentido seguir extendiendo el estado de alarma y pide claridad en el reparto del fondo de 16.000 millones para las CCAA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, durante la décima videoconferencia de presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria del coronavirus que se establezcan unos criterios "transparentes, objetivos e iguales" para toda España sobre el paso a la fase 2 de la desescalada, previsto para el 25 de mayo.

En comparecencia antes los medios de comunicación vía telemática desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, Moreno ha indicado que ha solicitado a Sánchez que "cuanto antes" se den a conocer los criterios para autorizar el paso a la fase 2, si se hará por provincias, por municipios, por comarcas, por distritos sanitarios o incluso por comunidades. Ha indicado que en este momento se desconocen esos criterios, es decir, qué tasas de contagios se van a exigir para entrar a partir del día 25 de este mes en la fase 2 o los requisitos de dotación sanitaria y ha confiado en que el martes como muy tarde ya se conozcan.

En cualquier caso, el presidente ha querido dejar claro que su Gobierno, en modo alguno, se plantea el paso de fases como una "carrera" y que lo único que reclama al Gobierno central es que ponga sobre la mesa unos criterios transparentes, objetivos e iguales para todos los territorios, de manera que no vuelva a producirse la situación del paso de la fase cero a la 1 que supuso dejar inicialmente a las provincias de Granada y Málaga en fase cero, pese a tener una incidencia del coronavirus menor que otros territorios que si avanzaron de fase.

Juanma Moreno ha insistido en que no se establecieron "criterios objetivos" para tomar esa decisión y que supuso que ambas provincias quedaran inicialmente en la fase cero, cuando las otras seis provincias andaluzas sí entraban en la fase 1. Ha valorado que el Gobierno haya rectificado su decisión inicial y que, a partir de mañana, la totalidad de la comunidad autónoma se encuentre ya en fase 1. En su opinión, ahora ya hay que "mirar hacia adelante para lograr que el tránsito a la fase 2 sea más coordinado, claro y transparente" y ha confiado en que toda la comunidad pueda entrar en esa fase a partir del 25 de mayo, incluidas las provincias de Granada y Málaga, siempre y cuando se cumplan los requisitos sanitarios que se exijan.

El presidente se ha mostrado optimista en que toda la comunidad pueda pasar conjuntamente a la fase 2, dados los datos sobre incidencia del coronavirus que hay en este momento, con una evolución positiva, también en las provincias de Granada y de Málaga. El presidente ha defendido que la incidencia del coronavirus en Andalucía ha sido menor que en otros territorios por tres factores fundamentales: la fortaleza del sistema público de salud y el trabajo de sus profesionales, que han estado a la altura de las circunstancias; la participación anticipada del Gobierno andaluz, que un mes antes de los primeros casos ya estaba trabajando para estar preparados, y, sobre todo, la responsabilidad colectiva de los andaluces, que somos "un gran ejemplo en cumplimiento medidas".

Preguntado sobre si espera que la movilidad entre provincias se pueda producir a partir de la fase 2, aunque el Gobierno central ha establecido que se produciría en la última fase de la desescalada, Moreno ha señalado que, como ya expresó días atrás su vicepresidente, Juan Marín, es un "deseo" compartido también por muchos ciudadanos, ya que aparte del componente personal, supone también actividad económica para el turismo.

En cualquier caso, ha dicho que ese deseo debe venir reforzado por la situación sanitaria que tengamos en Andalucía. "Aspiro a que se pudieran acortar plazos, pero estará condicionado por los datos sanitarios", ha dicho Moreno.

Respecto a la apertura de las playas, el presidente ha recordado que el Gobierno central ha marcado que se podrían abrir en la fase 2, con lo que ha confiado en que a principios de junio las playas andaluzas estén abiertas al público.

Ha dicho que su Gobierno lleva 10 días trabajando conjuntamente con los alcaldes de municipios costeros y con los sectores de la restauración y la hostelería para que cuando haya autorización para la apertura de playas se pueda hacer manera ordenada y garantista. El presidente ha insistido en resaltar la capacidad de atracción de riqueza que tiene el litoral andaluz, lo que es crucial en este momento para reactivar la economía andaluza y especialmente el sector turístico.

NO TIENE SENTIDO SEGUIR EXTENDIENDO EL ESTADO DE ALARMA

De otro lado, preguntado sobre el hecho de que el Gobierno central no descarte una nueva prórroga del estado de alarma de un mes en este caso, Moreno ha dicho que Sánchez no ha aclarado mucho al respecto en la reunión, ni cuánto duraría ni se sería la última o la penúltima prórroga.

Ha insistido en que, dado los datos positivos que hay sobre la evolución de la pandemia, sería "razonable, sensato y oportuno que el conjunto de las instituciones volvieran a su normal desarrollo", algo que el estado de alarma no garantiza. En su opinión, ya parece que no tiene más sentido seguir extendiendo ese estado de alarma, sobre todo, cuando no se hace partícipe a otras instituciones o partidos, como el PP, de los objetivos y estrategias que conlleva ese estado de alarma.

PIDE CLARIDAD EN EL REPARTO DE LOS 16.000 MILLONES

Durante su intervención en la vídeoconferencia de presidentes, Moreno ha vuelto a reclamar a Sánchez claridad en el reparto de los fondos del Estado a las comunidades y que haya un "trato justo para Andalucía". Ha señalado que el presidente no ha aclarado si se va a repartir la totalidad de los 16.000 millones de euros de ese plan de contingencia que ha anunciado para las comunidades.

Moreno ha considerado que se debería repartir la totalidad del dinero y que Andalucía reciba un trato justo. "Queremos que haya claridad y transparencia en los recursos para todos", ha dicho.