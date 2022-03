Moreno pide al Gobierno ayudas directas y bonificaciones para el campo andaluz "para evitar su ruina"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al Gobierno central la adopción, "con carácter urgente", de ayudas directas y bonificaciones para el campo y la pesca andaluza "para evitar su ruina", una petición que realizará este domingo 13 de marzo con ocación de la conferencia de presidentes autonómicos.

Así lo ha anunciado en la Cámara andaluza en respuesta a una pregunta formulada desde las filas del grupo parlamentario del PP acerca de las acciones promovidas por la Junta en apoyo al citado sector. En este sentido, Moreno ha criticado al Ejecutivo central por "hacer oídos sordos" a las demandas del campo y le ha instado a "reaccionar y a tomar decisiones ya".

"Estamos dispuestos a seguir poniendo recursos, pero necesitamos que el Gobierno lleve a cabo reformas. No me voy a cansar de defender los intereses legítimos del sector y llevaré --a la citada conferencia-- la voz de Andalucía: un mensaje claro y fuerte porque los intereses del campo no se pueden pisotear", ha añadido el presdidente andaluz.

Moreno ha insistido en el hecho de que el Gobierno debe llevar a cabo medidas "ante la ruina del campo" y tomar conciencia "de los problemas de este sector en el conjunto del país. En Andalucía somos primera potencia agrícola".

El presidente andaluz ha recordado que la Junta defiende una Política Agrícola Comunitaria (PAC) "justa", que el Gobierno "no ha sido capaz de interpretar", así como el reciente decreto aprobado en relación con la sequía, "con obras de emergencia, por valor de 18 millones, que estarán finalizadas esta primavera".

De su lado, el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha destacado que la agroindustria representa el 22,6% en Andalucía, frente al 20% de media en España, "aportando un 13,7% de valor y un 24% de mano de obra". Asimismo, ha subrayado el balance de 11.300 millones que han arrojado las exportaciones agrícolas, "un 10% más respecto al año anterior".

Nieto ha dibujado un panorama difícil para el sector debido al "brutal" impacto del incremento de los costes energéticos, la PAC, la dificultad de garantizar el relevo generacional y, además, "las consecuencias de las bombas de Putin en la criminal invasión rusa", que está afectando especialmente a la actividad económica de zonas como el Valle de los Pedroches (Córdoba) y Almería.

"En Los Pedroches, un kilo de pienso vale más que uno de leche, por lo que los ganaderos no ven salida a su actividad, y los pescadores no pueden salir a faenar porque los costes de los carburantes se han multiplicado por tres", ha añadido Nieto.