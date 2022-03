Moreno pide "cuanto antes, datos y recursos" y un "marco jurídico" para atender a los menores refugiados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno de España que "cuanto antes" aporte "datos y recursos" para poder abordar la llegada de los refugiados ucranianos que huyen de la invasión a manos del Ejército ruso, al tiempo que ha reconocido que al Gobierno andaluz le preocupa "muchísimo" la existencia de "mafias" que quieran "aprovecharse de las circunstancias" en torno a los menores ucranianos, por lo que ha solicitado "más información" y "un marco jurídico garantista común a toda España".

Al término de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este domingo en la isla de La Palma en señal de solidaridad con los vecinos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, Moreno ha comparecido para dar detalles de los acuerdos y debates abordados en el transcurso de la reunión, centrada al "80%" en la guerra en Ucrania y sus consecuencia humanitarias y económicas.

Sobre la acogida de los refugiados, ha insistido en la necesidad de contar con un fondo --al igual que el creado de urgencia para las organizaciones no gubernamentales, dotado con 20 millones de euros-- que permita a las comunidades autónomas acoger con "dignidad" a estas personas, a las que hay que ofrecer servicios educativos, sanitarios y habitacionales, entre otros.

En este sentido, Moreno Bonilla ha llamado la atención sobre el hecho de que, después de dos semanas desde la invasión de Ucrania, "nos falta mucha información" por parte del Gobierno, ya que están "llegando refugiados a las comunidades autónomas sin que tengamos conocimiento de quiénes son, cuántos son... no podemos si quiera cuantificarlos". "No sé si es falta de interés o planificación", ha abundado el presidente andaluz, que, a renglón seguido, ha reconocido que los días están siendo "muy complejos" y no quería ser "injusto".

"Queremos saber cómo se van a establecer los cupos, cómo se les va a derivar a las comunidades autónomas y cómo se van a gestionar y cómo se van a financiar las plazas", ha sostenido el presidente de la Junta, que ha remarcado que la "inmensa mayoría" de los gobiernos autonómicos han reclamado al Gobierno de España que "asuma el liderazgo de esa coordinación".

"Entendemos que es necesaria una concreción de criterio jurídico, y esto es muy importante, para la atención y acogida de los menores. Los hay que están siendo acogidos por familias sin ningún control ni registro, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento a día de hoy, de las características ni idoneidad de esas familias", ha manifestado Moreno. "Nos preocupa muchísimo que las mafias, desgraciadamente, de tratas de mujeres y niños se aprovechen de estas circunstancias", ha subrayado.