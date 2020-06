Moreno pide conocer sus competencias en la fase 3 para poder "planificar"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno que le informe sobre sus competencias en la fase 3 de la desescalada para poder "planificar" la actuación del Ejecutivo regional si el próximo lunes se avanza a ella, y ha lamentado no tener "ninguna comunicación" sobre este asunto.

Durante la sesión de control parlamentario Moreno ha criticado que, horas antes de tomarse la decisión sobre qué territorios avanzan de fase, la Junta no tenga "ninguna comunicación, ni verbal ni por escrito, de qué competencias va a tener la comunidad en la fase tercera", a pesar de haberlo solicitado insistentemente.

"Nos vamos a enterar otra vez por los informativos", ha lamentado el presidente andaluz, quien cree que los dirigentes autonómicos deberían saber desde el pasado lunes "qué vamos a asumir para poder ir planificando recursos" especialmente, ha puesto como ejemplo, en cuanto a la movilidad dentro de la comunidad.

Moreno se ha mostrado seguro de que esta vez las provincias de Málaga y Granada podrán avanzar con el resto de Andalucía a pesar de llevar solo una semana en fase 2, y ha dicho que, de no ser así, se estaría adoptando "una decisión arbitraria e injustificable", y así se lo ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Le he dicho personalmente que con los datos en la mano y la tasa de incidencia más baja de los últimos 15 días en el país, no existe un criterio científico para avalar que Málaga y Granada no pasen a la tercera fase", ha detallado el jefe del Ejecutivo andaluz, que da "por hecho" que ambas provincias accederán a la fase 3.

Ha criticado además que a partir de ahora se vaya a producir un "estado de alarma a la carta", en el que "se va a estar bajo el poder del Estado pero cediendo alguna competencia".

"¿Entonces para qué lo queremos?", se ha preguntado Moreno, que ha dicho que "no se puede crear un híbrido que solo trae confusión" y ha advertido: "No se puede soplar y sorber a la vez".

Por su parte el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha criticado a Ciudadanos y su actitud en la votación de la prórroga del estado de alarma en el Congreso porque "gracias entre otros grupos a ellos los españoles ven cercenados sus derechos constitucionales durante al menos 15 días más".

"¿Cómo se puede llevar un gobierno de dos partidos que han votado tan diferente en una cuestión tan importante?", ha planteado Hernández, quien a continuación ha garantizado la continuidad del apoyo de Vox al Gobierno andaluz y ha avanzado que no van "a hurgar en esta herida". EFE