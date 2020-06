Moreno permitirá movilidad interprovincial si Andalucía al completo pasa a fase 3 para impulsar el turismo

Andalucía concentra "el 34% de las reservas mundiales" de hotel

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que permitirá la movilidad interprovincial si Andalucía al completo pasa a la fase 3 y si "el Gobierno da la competencia a la Junta para que podamos autorizarla" con el fin de impulsar el sector turístico.

En el Pleno del Parlamento, Moreno ha afirmado que es "lógico" que todas las provincias andaluzas "puedan pasar a la próxima fase" y ha remarcado que "espera y confía, como no puede ser de otra manera" que los ocho millones y medio de andaluces pasen a la fase 3 porque, de lo contrario, este sería "un ataque directo y frontal a Andalucía".

"Si esto se produce y nos dan la competencia al Gobierno de Andalucía para que podamos autorizar la movilización, evidentemente pondremos la movilidad en toda Andalucía para que se pueda beneficiar toda la comunidad del intercambio comercial, personal y, sobre todo, el sector turístico", ha detallado el presidente.

A su juicio, "todo lo contrario va a ser muy difícil" y ha insistido en que "el Gobierno habrá pensado que dejar atrás a Málaga y Granada es encerrar a Almería". "Espero que el Gobierno lo esté teniendo en cuenta", ha subrayado Moreno, asegurando que "los datos lo avalan" e insistiendo en que si no lo avalasen "no habría ninguna discusión porque sería yo el que diría este distrito o región no pasa".

ANDALUCÍA, 34% DE RESERVAS MUNDIALES

Moreno ha valorado que la comunidad andaluza concentra casi el 34% de las reservas mundiales de hoteles y apartamentos turísticos, por delante de Florida (Estados Unidos) y de Portugal, y es "la zona del mundo" con más reservas de alojamientos en los últimos siete días.

El presidente ha destacado que el sector "empieza a ver la luz al final del túnel" y ha explicado que "ahora que el Gobierno permite la entrada del turismo extranjero y se ha autocorregido eliminando la cuarentena", se puede "salvar la temporada". En este sentido, ha destacado que las reservas en zonas de playa "han crecido en la última semana un 167%".

Moreno ha destacado que el turismo es "el principal motor" de la economía andaluza, donde "durante casi 60 años se ha trabajado para convertir a la comunidad en una de las grandes potencias del mundo". "El año pasado batió el récord de 32 millones de visitantes", ha resaltado el presidente.

"Íbamos y vamos por el buen camino", ha valorado Moreno, aunque ha reconocido que "ha habido un frenazo en sector por el Covid-19" y ha calificado a su impacto como "dramático".

OTRAS CCAA EMULAN LA INICIATIVA DE PLAYAS

El presidente ha resaltado que otras comunidades han emulado la iniciativa de playas seguras de Andalucía. Así, ha valorado que la Comunidad Valenciana haya anunciado que contratará a 1.000 personas como auxiliares de playa porque es "una idea que trasciende de ideología política".

"Trabajamos en un proyecto de playa segura, hemos destinado diez millones y medio a los ayuntamientos, los alojamientos dispondrán de un sello 'Andalucía Segura', y la Junta contratará 3.000 personas como auxiliares de playa".

El presidente ha señalado que el Consejo de Gobierno aprobó 23 millones para esta medida y este miércoles se reunió con sindicatos y empezaron las primeras llamadas a la bolsa de empleo vigente. "Este mes de mayo aprobamos el plan general de turismo sostenible, queremos ser más competitivos y sostenibles", ha indicado.

Por último, Moreno ha lanzado una crítica al Gobierno de España, explicando que en la mayoría de las videoconferencias de los domingos se pone de manifiesto "la necesidad de un plan nacional de rescate del turismo". "El gran acuerdo de 2.500 millones de euros está muy lejos de los 17.000 de Francia", ha argumentado Moreno que, no obstante, ha concluido asegurando que "con la ayuda de toda la sociedad el turismo va a salir reforzado".