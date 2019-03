Moreno: "Para sobrevivir, Díaz está dispuesta a romper su proyecto político"

El presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha sostenido hoy que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, está "dispuesta a romper su propio proyecto político para sobrevivir".

Durante la presentación de los cabezas de lista del PP en las ocho provincias andaluzas a las elecciones generales del 28 de abril, Moreno ha aludido de esta forma a una información del diario ABC que asegura que el PSOE andaluz plantea una escisión para no depender de Pedro Sánchez.

Según el periódico, pesos pesados históricos y destacados militantes quieren depender menos del aparato federal y sopesan impulsar un partido socialista andaluz federado, como los socialistas catalanes.

"Cada partido tiene que tomar su decisiones y yo ahí no me voy a meter. Pero lo que ya podemos ver los andaluces es que si no son capaces de mantener unido su partido qué no harán con España", ha aseverado Juanma Moreno.

Además, está convencido de que Susana Díaz quiere "trocear" al PSOE para "sobrevivir políticamente" y ha vuelto a preguntarse: "Si los socialistas están dispuestos a esto qué no harán con nuestro país si ganan las elecciones".

Sobre la relación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, cuando ambos han estado en los respectivos gobiernos, el presidente ha esgrimido que los andaluces "hemos sido rehenes y prisioneros de la gran bronca" entre ambos.

A su juicio, los dos se han estado "negando el pan y la sal", lo que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "no ser capaz" de interpretar los objetivos y las necesidades de Andalucía, ha apostillado Moreno.