Moreno (IU): "Ojalá fuera verdad que usted es la presidenta de lo público"

La diputada de IU pide a Andreu que "se ponga a la cabeza para desbloquear los convenios" y "solucione los problemas reales"

Andreu insiste en que se está "mejorando la vida de las personas" y anuncia que Los Lirios tendrá "en breve" consultorio médico y farmacia

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha recriminado hoy a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, su falta de "valentía". "Tomemos medidas para reforzar los servicios públicos", le ha pedido tendiéndole la mano y aseverando: "Ojalá fuera verdad que usted es la presidenta de lo público".

Moreno ha sido la primera en intervenir en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región recordando cómo "hace ya tres años, la mayoría del pueblo riojano decidió acabar con 24 años de gobierno de la derecha".

"Los ciudadanos querían acaban con las privatizaciones, la precariedad, los privilegios y la corrupción", ha dicho señalando que "el pueblo riojano eligió una nueva mayoría plural, progresista y de izquierdas".

Tras agradecer a Andreu que apostase por "un pacto en torno a las políticas de izquierdas" ha dicho que estos tres años Izquierda Unida ha sido una "fuerza política leal pero exigente en el cumplimiento del programa". "A pesar de las diferencias que nos separan, le hemos demostrado lealtad y honestidad con lo firmado", ha afirmado.

Después, ha considerado que sería necesario "avanzar en medidas de participación de la ciudadanía", para que ésta no se centre en votar cada cuatro años, y considerando que es "institucionalmente necesario hacer consultas en el día a día".

Además, ha indicado que, desde la formación de izquierdas, han sido "pacientes" porque la pandemia ha marcado los tiempos; pero ha reprochado a Andreu su "triunfalismo" en el discurso de ayer, primera sesión del debate, porque, ha creído, "no es el momento" ya que "miles de riojanos y riojanas tienen dificultades para llegar a fin de mes".

"Es el momento de poner soluciones a los problemas reales de la gente", ha dicho pidiéndole que traslade al Gobierno central la necesidad de crear un complemento mensual de trescientos euros para las personas que no lleguen a los mil.

En La Rioja, ha visto, también son necesarias "medidas urgentes que contrarresten" el alza de precios, con un "complemento o impuesto negativo de al menos cincuenta euros al mes".

Por otro lado, le ha recordado que hay convenios pendientes de negociación en la comunidad, y le ha pedido que el Gobierno de La Rioja se ponga "a la cabeza para desbloquear las negociaciones" para lograr salarios que hagan frente a la inflación.

"No se trata sólo de mejorar los salarios de los empleos públicos", le ha dicho señalando que "todos somos conscientes de que si los trabajadores no tienen recursos para consumir no habrá crecimiento".

Moreno también se ha referido a la Ley de la Cadena Alimentaria, pero le ha recordado a la presidenta que "las leyes están para cumplirlas".

La diputada de IU se ha referido después a la situación de los servicios públicos, aseverándole a Andreu: "Ojalá fuera verdad que usted es la presidenta de lo publico". Así, Moreno, le ha recordado que existen servicios auxiliares en Sanidad y "el personal de limpieza del hospital es tan importante como el mejor médico".

"Hablamos mucho de médicos y enfermeras y poco de ayuda a domicilio o residencias de mayores", le ha reprochado criticándole que, en su intervención de ayer, no hizo "ni una referencia al necesario debate profundo del modelo de residencias". "Siguen sin apostar por un modelo que no sean aparcamientos para nuestras personas mayores", ha afirmado.

En Educación le ha dicho que "no puede venir año tras año a anunciar las mismas infraestructuras" y, tras recordar que ayer un estudiante de FP tuvo un accidente eléctrico en un examen, ha creído que "el primer impulso" a la FP es "asumir que no podemos tener una FP del siglo XXI con instalaciones del XX".

"Pensaba que estábamos de acuerdo en que la educación pública debe ser eje vertebrador y no en convertirla en residual", le ha señalando criticándole que "ni siquiera ha tenido la valentía de eliminar el concierto a un centro que segrega por sexo".

ANDREU: "SE HA REFORZADO EL ESCUDO SOCIAL"

La presidenta del Gobierno le ha contestado afirmando que los Gobiernos central y riojanos están haciendo lo que pueden para hacer frente a la escalara de precios. "Estamos muy cerca de la ciudadanía, sabemos lo que puesta un café, el pan, la harina o el recibo de la luz".

Ha relatado que ya se ha cumplido el 55 por ciento del Acuerdo de gobierno con IU y Podemos; y "ascienden hasta el 84 por cientos" las medidas en proceso.

Ha creído que el contexto ha hecho que "la paciencia se convierta en impaciencia" y ha explicado que el concierto con el centro Alcaste no puede finalizarse hasta que no esté concluido, para dar cumplimiento a la ley.

Después, ha anunciado que el Barrio de Los Lirios tendrá, "en breve", consultorio médico y farmacia.

Se ha referido a que se ha "reforzado el escudo social" y "acelerado la transición energética". "Estamos mejorando la vida de las personas", ha asegurado pidiendo a Moreno "valorar" lo logrado porque, lo contrario, sería "irresponsable". Le ha pedido que "no ponga en riesgo el Acuerdo de Gobierno. "Sigamos trabajando con lealtad", ha concluido.