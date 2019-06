Moreno ve "muy difícil ahora mismo" una abstención del PP en la investidura de Sánchez: "Tiene que hacer sus deberes"

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que considera "muy difícil y muy complicado ahora mismo" que su partido se abstenga para facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha defendido que el líder del PSOE "tiene que hacer sus deberes" como ganador de las elecciones para recabar apoyos en lugar de "sentarse en un sofá de Moncloa a pedirle a todos que le arreglemos el problema".

Moreno se ha pronunciado de este modo, durante una entrevista en Antena 3 Televisión recogida por Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones de dirigentes 'populares' como Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se han mostrado favorables a la abstención del PP para evitar que Pedro Sánchez gobierne con "independentistas y entorno de ETA".

"Quien tiene que buscar los apoyos ahora mismo es el señor Sánchez, tiene que hacer un esfuerzo como yo lo estoy haciendo en Andalucía para sacar adelante mis presupuestos y eso se tiene que hacer con actitud proactiva, de escucha y buscando los máximos apoyos, así que espero, deseo y confío en que cuanto antes se ponga a trabajar", ha defendido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha reconocido que no le "gustaría que los independentistas, los radicales o los amigos de ETA tuvieran protagonismo en el Gobierno, pero quien tiene que hacer sus deberes en este caso es quien ha ganado las elecciones que es el señor Sánchez".

Preguntado por una posible abstención del PP en caso de que la investidura se prolongue más allá del verano, Moreno ha señalado que se trata de una "decisión compleja que tienen que tomar la dirección nacional y los órganos colegiados del partido", si bien ha querido dejar claro que en el PP "no tenemos nada que ver con la filosofía de las políticas económicas y territoriales que quieren impulsar el señor Sánchez y el PSOE".

"AHORA MISMO ESTAMOS EN LA OTRA ORILLA"

"Nosotros estamos ahora mismo en la otra orilla. Se me antoja muy difícil y muy complicado que haya una abstención por parte del PP. Nosotros queremos que haya un Gobierno a ser posible sin apoyo de independentistas y sin amigos de Batasuna. Vamos a darle tiempo al tiempo", ha subrayado el presidente de la Junta, que, no obstante, ha reiterado que "quien tiene que hacer su trabajo y esforzarse es el señor Sánchez, que no puede sentarse en un sofá de Moncloa a pedirle a todos que le arreglemos el problema".

En su opinión, "el señor Sánchez tiene que ser proactivo, tiene que acercarse a los grupos parlamentarios y dar certidumbres y garantías sobre el tipo de políticas que va a hacer en materia económica y territorial". "Hasta que no tengamos esa información ahora mismo no es posible esa abstención", ha concluido Moreno.