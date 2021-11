Moreno: Las elecciones se celebrarán entre junio y octubre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este martes que la legislatura "acaba en verano", ya que a partir de agosto la actividad parlamentaria es "muy limitada", y ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarán "entre junio y octubre".

"Pueden ser (las elecciones) antes del verano, pero también después del verano; imagine que viene una ola de la pandemia muy dura, lo mismo hay que adelantar o retrasar, todo está abierto", ha admitido en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha señalado -ante la insistencia de la pregunta- que junio es un mes que "está muy bien".

No obstante, previamente ha dicho que no tiene "ningún interés" en adelantar los comicios y que estaría "encantado" de que los partidos de la oposición apoyaran los proyectos normativos en tramitación: "Cuanta más gasolina y espacio me dejen para gobernar, mejor", ha asegurado, si bien ha indicado que "técnicamente" la legislatura "acaba en verano".