Moreno lamenta una ley de amnistía "rupturista con nuestro modelo de igualdad" y "traje a medida para los fugados"

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo, ante la aprobación el martes en el Congreso de los Diputados del dictamen sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, "que estamos a 48 horas de que se ponga en marcha una de las iniciativas más complejas y rupturistas con nuestro modelo de igualdad, con la Constitución de 1978", reflexión a la que ha sumado el lamento de que sea "un traje a medida de los fugados, de los condenados, de las necesidades que tiene Sánchez para mantenerse en el poder".

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid durante su asistencia a la concentración organizada por el Partido Popular, titulada 'Una España fuerte', ha defendido el acto organizado por su partido porque entraña "de una manera cívica, pacífica" la expresión de "nuestra enorme protesta" ante una iniciativa legal que ha descrito como "pisotear el principio de igualdad entre territorios, entre los españoles".

Tras señalar igualmente que se trata de una iniciativa para "reventar ese contrapoder que es la separación de poderes que existe a través del Poder Judicial", Moreno ha recordado que "no se puede impulsar una Ley de Amnistía que el propio Partido Socialista ya decía que era inconstitucional".

Preguntado si las movilizaciones callejeras independentistas pudieron incurrir en un delito de terrorismo, Moreno ha recordado que "el propio Sánchez en sus declaraciones habló de terrorismo", antes de precisar que "no soy juez, ni soy investigador, ni soy policía" para esgrimir entonces que "he leído tanto los indicios policiales como los indicios del propio juez en los que habla claramente de terrorismo".

El presidente andaluz ha proseguido argumentando que "lo que no puede haber es un terrorismo bueno y un terrorismo malo", convencido de que "el terrorismo siempre es malo" por cuanto ha blandido que "el terrorismo es generar terror en la sociedad" y que por parte de "grupúsculos del movimiento independentista se intentó crear terror en la sociedad ocupando una infraestructura vital como es un aeropuerto o generando miedo en las calles".

"Lo que no puede hacer el Gobierno y, menos el presidente, es hablar de un terrorismo bueno y un terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo y tenemos que ser muy determinantes y muy exigentes", ha remachado Moreno su reflexión al respecto.

El presidente andaluz ha puesto el foco en el comportamiento del PSOE para describir "la falta de ese Partido Socialista que yo he conocido, he respetado y he admirado en la década de los ochenta" tras evocar que se trataba de un partido "que defendía al Estado, a nuestro país, la distribución de riqueza, la solidaridad entre territorios, que defendía la democracia", antes de concluir que "hoy no existe".

"Está siendo humillado, atropellado todos los días por el señor Puigdemont y no hay ningún tipo de reacción por parte de Sánchez ni de sus ministros", ha concluido.