Moreno y Lambán defienden la autonomía fiscal y una nueva financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el de Aragón, Javier Lambán (PSOE), han defendido este jueves la autonomía que tienen las comunidades para decidir sobre sus impuestos cedidos y han compartido la reclamación "cada vez más acuciante" de una nueva financiación autonómica.

Moreno y Lambán han mantenido en Sevilla un encuentro, que tenía como objetivo reivindicar la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, pero que no ha estado exento del polémico debate fiscal y económico en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Lambán, que ha asegurado que el Gobierno conocía esta visita pero que no tiene que pedir "permiso" al presidente, Pedro Sánchez, ha dicho que no va a "reprochar" nada a Moreno y ha reclamado "el derecho" de las comunidades a decidir sobre sus impuestos cedidos: "Cualquier decisión de cualquier comunidad me parecerá respetable".

Ha opinado que "sería bueno una cierta armonización" fiscal, pero siempre que estuviera acordada por las comunidades y ha recordado que él nunca ha sido partidario de que eso lo imponga el Gobierno central.

En pleno debate fiscal en España tras la bajada de impuestos que hizo Moreno, con la posterior contestación del Gobierno central, los dos presidentes han insistido en defender la autonomía que tienen las regiones españolas para establecer sus tasas cedidas.

Lambán ha dicho que está "totalmente de acuerdo" con Moreno en que el "margen de discrecionalidad" que tiene una comunidad para decidir sobre sus impuestos "lo debe ejercer cada una según su criterio".

El socialista Lambán ha dicho que "un presidente autonómico no tiene que pedir permiso a nadie para visitar a otro presidente" y que la visita no la ha compartido con Sánchez pero sí con algún ministro.

"Las comunidades no somos las delegaciones del Gobierno de Madrid de turno", ha señalado Lambán, quien ha asegurado que su visita a Moreno no le inquieta ni le causa "ningún tipo de perturbación añadida" al Ejecutivo de la nación.

En materia de financiación autonómica, Moreno y Lambán han abogado por un nuevo modelo que reparta más recursos entre las comunidades, cerrando un acuerdo que tenga en cuenta las diferentes necesidades de los territorios, pero han coincidido en que el mejor momento para ese debate no es con unas elecciones municipales y autonómicas en mayo.

Los dos presidentes han compartido que "cada vez es más acuciante" la renovación del sistema, ya que el aumento en la financiación de los servicios públicos está dejando a las comunidades casi sin margen para acometer inversiones que impulsen la economía.

Moreno ha explicado que todas las comunidades comparten que el modelo "está caduco" y que "debe haber más dinero", pero el debate "debe liderarlo" el Gobierno central, con un gran pacto PP-PSOE.

A pesar de sus diferentes posiciones políticas, Moreno y Lambán han exhibido sintonía e incluso el presidente aragonés se ha mostrado seguro de que Andalucía liderará económicamente España "en pocos años" y ha invitado al presidente andaluz a devolverle la visita.

El convenio en materia logística que hoy han suscrito, que da continuidad al que ya existía desde 2017, defiende la necesidad de conectar el puerto de Algeciras (Cádiz) con la plataforma logística de Zaragoza a través de una "autopista ferroviaria", para que los camiones de mercancías vayan en tren.

Esta medida supondría que en torno a 48.000 camiones dejaran de atravesar España, con 800 trenes.

Lambán ha detallado que en los presupuestos generales del Estado para 2023 se consignan ya 32 millones, de los que 29,6 millones son para licitar las primeras obras de eliminación de gálibos de superficie y en túneles, y otros 2,4 millones para financiar estudios.