Moreno y Lambán defienden la autonomía fiscal y una nueva financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el de Aragón, Javier Lambán (PSOE), han defendido este jueves la autonomía que tienen las comunidades para decidir sobre sus impuestos cedidos y han compartido la reclamación "cada vez más acuciante" de una nueva financiación autonómica.

Moreno y Lambán han mantenido en Sevilla un encuentro, que tenía como objetivo reivindicar la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, pero que no ha estado exento del polémico debate fiscal y económico en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Lambán, que ha asegurado que el Gobierno conocía esta visita pero que no tiene que pedir "permiso" al presidente, Pedro Sánchez, ha dicho que no va a "reprochar" nada a Moreno y ha reclamado "el derecho" de las comunidades a decidir sobre sus impuestos cedidos: "Cualquier decisión de cualquier comunidad me parecerá respetable".