Moreno: "No me interesa ningún ruido que haya, nada ajeno a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que no le interesa "ningún ruido que haya" ni "ninguna cosa que sea ajena" a la comunidad; "todo lo demás no me importa", ha dicho.

Moreno, que ha inaugurado un centro de salud en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha comenzado su discurso con ese mensaje, en el que ha garantizado que a él lo que le importa es "trabajar por Andalucía y por los andaluces" y no "el ruido" ajeno a la región.

"No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra, todo lo demás no me importa", han sido sus palabras.

El presidente andaluz no ha hecho referencia a ninguna situación en concreto ni a qué se refiere con ese "ruido", aunque sus declaraciones se producen tras conocerse el supuesto caso de espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y unos días después de las elecciones de Castilla y León.

Por otra parte, la dirección del PP de Andalucía ha evitado posicionarse sobre la polémica entre Génova y Díaz Ayuso y ha asegurado que su trabajo está en Andalucía y que no pueden "perder el tiempo en nada que no sea el mandato de los andaluces".

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha dicho que están "centrados en solucionar los problemas de los andaluces" y ha preferido no opinar sobre una cuestión de la que no tiene "todos los datos para hacer un análisis claro" porque la información de la que dispone es la que ha salido este jueves en los medios.

"Nuestro trabajo está aquí", ha indicado Martín, que ha admitido que sabe que es un asunto "que puede generar mucha expectación" pero sería "aventurado" opinar de algo de lo que no tiene más información.