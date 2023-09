Moreno insta a "prestigiar" las instituciones "cumpliendo con la palabra dada" para dar "credibilidad" a la política

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes "prestigiar" las instituciones "entre todos" y "generar credibilidad en torno a ellas" para lo que ha instado a "cumplir con la palabra dada" a los ciudadanos al entender que, con ello, se "genera confianza en la instituciones" y "credibilidad en la política y en los políticos".

Así lo ha manifestado durante la inauguración de dos nuevos tramos de la Autovía del Almanzora en la provincia de Almería que permiten su conexión con la Autovía del Mediterráneo (A-7), donde se ha congratulado de la finalización de esta obra que supuso uno de sus primeros compromisos públicos como presidente del Gobierno andaluz ya en su primera legislatura.

Moreno ha enfatizado en el ejemplo de su propia gestión a la hora de adoptar acuerdos o "no perder el tiempo en broncas innecesarias" para "dedicarse a lo que realmente le importa a los ciudadanos", que es "resolver sus problemas", según ha dicho.

"Necesitamos entre todos hacer que los ciudadanos crean en las políticas, que crean en los políticos y que reconozcan a sus instituciones", ha manifestado Moreno durante su intervención, en la que ha detallado que el mejor modo de conseguir dicho objetivo es "cumplir con la palabra dada".

Así, ha asegurado sentirse "satisfecho" y "orgulloso" de que el Ejecutivo andaluz vaya "cumpliendo paso a paso, punto a punto" los compromisos que se adquirieron desde 2019, sentido en el que se ha referido no solo a la Autovía del Almanzora sino también al Hospital Militar de Sevilla, entre otros.

"Nos quedan todavía muchas cosas por hacer y la haremos una vez más, juntos", ha añadido el líder del Gobierno autonómico andaluz, quien ha reconocido, no obstante, que "no siempre las cosas salen como uno quiere y se encuentra con elementos, circunstancias variables, que no controlaba, pero se le explica a los ciudadanos y se buscan alternativas" para lograr los objetivos planteados.