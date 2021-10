Moreno insiste en sacar el presupuesto de 2022 "con el máximo consenso": "Que por una vez se olviden de trincheras"

El presidente andaluz destaca que ha cumplido mil días al frente del Ejecutivo: "Tengo ilusión, ganas y experiencia" para continuar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en que quiere que el presupuesto de la comunidad autónoma para 2022 salga adelante "con el mayor consenso posible" y ha pedido a todas las formaciones políticas del arco parlamentario andaluz que "por una vez se olviden de trincheras ideológicas".

Así lo ha indicado en Marbella (Málaga), donde ha asistido a la clausura del congreso del PP local, en el que ha sido reelegida Ángeles Muñoz, y donde han estado presentes su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y el presidente provincial del PP y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Moreno ha subrayado que estos presupuestos para el próximo ejercicio son "de Andalucía para Andalucía, son los de la reconstrucción" tras la COVID-19: "No sólo se ha llevado vidas, que es lo más preciado que podemos tener; sino a familias, empresas, pymes, autónomos y tenemos que rescatarlos a todos".

"Este instrumento poderoso --en referencia a los presupuestos-- lo tenemos que construir entre todos. Que por una vez se olviden de las trincheras ideológicas y pongan el interés de los andaluces por encima de sus intereses y cálculos electorales", ha defendido Moreno durante su intervención.

Por tanto, ha reiterado que quiere "lo que piden los andaluces, unir fuerzas para hacer el presupuesto más poderoso y construir la mejor Andalucía posible. Podemos hacerlo, debemos hacerlo y el Gobierno quiere hacerlo".

En este punto, el presidente andaluz se ha dirigido al PSOE: "Le pido que no haga caso a Pedro Sánchez aunque esto es pregonar en el desierto". "No le hagan caso, desde Ferraz les están diciendo que no se apoyen los presupuestos de la Junta de Andalucía y lo pido con humildad, piensen en Andalucía y no en los intereses de Sánchez por una vez, háganlo que será positivo para todos".

Juanma Moreno ha mostrado su "respeto" por todos los partidos políticos y ha recordado cómo antes el PSOE "era de aquí" --en alusión a Andalucía--. "Acertaba, pocas, desacertaba mucho, pero era un partido de la tierra pero ahora el problema es que lejos de ser un partido de aquí se está convirtiendo en una mala sucursal de Sánchez en Andalucía", ha lamentado el máximo dirigente del PP andaluz.

También ha hecho hincapié en que el Gobierno de Andalucía ha sacado adelante en tres años tres presupuestos "y estamos preparando el de 2022" que incluirá "una apuesta sin precedentes por la sanidad en todos sus capítulos".

Ha añadido que si las cuentas se aprueban supondría en este tiempo que "habremos invertido, gastado, en cada uno de sus capítulos, 47.000 millones de euros; una cifra nunca alcanzada en la historia de Andalucía. El 5% en educación y en servicios sociales, haber bajado impuestos de manera permanente y continuada tres años llegando al cuarto".

Ha aludido, de esta manera el presidente de la Junta de Andalucía, a la rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones, en nuevas bajadas del IRPF "para todos, para las clases medias, que lo necesitan más que nadie".