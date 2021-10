Moreno ve al Gobierno como una "jaula de grillos" con sus "broncas internas" que proyectan una "pésima imagen de España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha advertido este lunes de que el Gobierno de España que conforman PSOE y Unidas Podemos "tiene cada vez más pinta de jaula de grillos" por las "broncas internas" que se están dando entre sus socios, y con las que se proyecta una "pésima imagen de España", según ha lamentado.

Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios al asistir en Madrid a la reunión de la comisión estatal encargada de organizar los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño Pablo Picasso.

Preguntado por las discrepancias que se han evidenciado en los últimos días entre PSOE y Unidas Podemos en relación a asuntos como la posible derogación de la reforma laboral o la inhabilitación del ya exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, el presidente de la Junta y del PP-A ha considerado que "no proyecta España una buena imagen de su Gobierno" si éste "está a tortas, peleado" y "no está cohesionado".

Tras apuntar que, "sobre la reforma laboral, Europa ha marcado una posición muy clara y nítida, donde ha pedido que haya cierta flexibilidad en el mercado laboral", Moreno ha apuntado que "tomar decisiones" al respecto "se debería hacer con los agentes sociales y no a la gresca".

"Creo que esto no ayuda a la imagen del Gobierno y, sobre todo, lo que más me preocupa, no ayuda a la imagen de España en Europa e internacionalmente", ha reflexionado el presidente de la Junta antes de añadir que "pediría que las broncas internas del Gobierno se tuvieran dentro, que (los socios de gobierno) tuvieran su comité de enlace y hablaran dentro, pero no proyectaran una pésima imagen de España, que es lo que se está haciendo ahora".

En esa línea, ha opinado también que "los ciudadanos están percibiendo que no hay un Gobierno unido, que tenga un proyecto claro", y sí que "se está debilitando por momentos", y ha añadido que eso al final "fortalece también a la oposición, que tiene proyecto y alternativa".

Moreno ha comentado también que "no se imagina" a su socio de gobierno en Andalucía, Ciudadanos (Cs), "que pusiera una querella contra un miembro del Gobierno", o que diera pie a "la novela que estamos viviendo en España", y al respecto ha insistido en señalar que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "tiene que resolver" esa "jaula de grillos en la que está ahora mismo instalado", porque "mientras están dedicando energía y tiempo a eso", los miembros del Gobierno "no lo están dedicando a resolver los problemas" que afronta actualmente España, por lo que "cuanto antes lo arreglen mejor", ha dicho el presidente andaluz.

NO DESCARTARÍA UN POSIBLE ADELANTO ELECTORAL EN ESPAÑA

De igual modo, a la pregunta de si cree que estas circunstancias podrían propiciar un adelanto electoral en España, Juanma Moreno ha respondido que "todo hay que tenerlo en cuenta". "En España puede haber un adelanto electoral, porque si mañana (Yolanda) Díaz decide romper, por lo que sea, porque le interese o por cualquier otro asunto, el Gobierno quedaría en franca minoría, y es muy difícil gobernar con una minoría tan exigua", ha argumentado el presidente antes de remachar que "todos los escenarios están encima de la mesa".

En cambio, Moreno ha dicho que en Andalucía "no" es previsible un adelanto electoral, porque "tenemos una hoja de ruta, una mayoría parlamentaria ahora mismo que lo sustenta", y ha añadido que su "deseo es que los Presupuestos" de la Junta para 2022 "salgan adelante además con el PSOE, y con el resto de fuerzas políticas" como apoyos, "sin vetos entre distintas orientaciones políticas".

"Vamos a ver si al final hay valentía por parte de los grupos parlamentarios y ponen los intereses de los andaluces por encima de los particulares", ha concluido al respecto al presidente de la Junta.