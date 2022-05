Moreno espera que se pueda recuperar todo el dinero de los ERE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido hoy que la vista para revisar la sentencia del caso de los ERE que ha iniciado este miércoles el Tribunal Supremo sirva para que "se pueda recuperar todo el dinero que ha sido defraudado".

Durante una visita a los patios de Córdoba, Moreno ha dicho a los periodistas: Lo único que me interesa como presidente es que se pueda recuperar todo el dinero que ha sido defraudado, es lo que interesa a los andaluces y es donde vamos a poner todo el acento y esperemos que la Justicia actúe".

Ello, ha señalado el presidente andaluz, "no con ánimo de venganza, sino para que sepamos toda la verdad y, sobre todo, para que no se vuelva a repetir jamás en Andalucía una situación como la que se ha vivido, en donde se ha despilfarrado, donde se ha defraudado centenares de millones de euros, que en este caso iba para los parados y que desgraciadamente no le han llegado".

En todo caso, ha afirmado que "son los jueces los únicos que tienen que dictaminar justicia y, por lo tanto, serán ellos los que tendrán que ratificar la sentencia que ya hizo la Audiencia Provincial de Sevilla".

El Tribunal Supremo ha comenzado este miércoles la vista pública para revisar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.