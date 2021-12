Moreno discrepa de Arrimadas sobre pactos PP-Cs y cree que "sigue siendo positivo en Andalucía y numerosos municipios"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que "no coincido con el análisis" de la presidente de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, sobre los réditos de los pactos de gobierno de PP-Cs y apuntado que ha sido "un acuerdo netamente positivo, lo sigue siendo, en el ámbito de Andalucía y en numerosos municipios".

En declaraciones a medios en Dos Hermanas (Sevilla) tras visitar la empresa de inserción sociolaboral Bioalverde, impulsada por Cáritas, Moreno se ha pronunciado en estos términos sobre la entrevista de Arrimadas con el diario El País, donde ha asegurado que "la negociación de 2019 fue un error, le regalamos cuatro gobiernos al PP".

"No fue un error", ha afirmado Moreno, quien ha sostenido que "tengo el máximo respeto, la consideración por el análisis de dirigentes como la señora Arrimadas, aunque no coincidamos".

Sobre el deseo expresado por Arrimadas de que Moreno no sucumba a las supuestas presiones de la dirección nacional del PP para el adelanto electoral en Andalucía, aun cuando el presidente de la Junta ha situado entre junio u octubre las fechas posibles para las autonómicas, Moreno ha señalado que "no recibo presiones de nadie, lo digo con honestidad" y ha proseguido apuntando que "jamás nadie de la dirección nacional me ha hecho presión, ni me ha solicitado una fecha".

El presidente andaluz ha indicado que "entre sus pocas facultades" reside la disolución del Parlamento para la convocatoria de elecciones, un hecho que ha situado "lo hará cuando más interese a los andaluces", por cuanto ha considerado que "mientras pueda gobernar, tenga mayoría parmentaria para sacar decretos y leyes seguiré gobernando", de manera que "cuando no exista" esa viabilidad en el Parlamento autonómico "no haré perder ni un minuto a los andaluces" y convocará elecciones.