Moreno dice que la sociedad no está preparada para un nuevo confinamiento total y augura otoño "muy complicado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles que la sociedad española no esta preparada para un nuevo confinamiento total por la pandemia del coronavirus y ha augurado un otoño "muy complicado".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que ahora mismo nadie quiere pensar en un nuevo confinamiento total, lo no que no quita que pudiera haber confinamientos parciales o locales. Ha insistido en que actualmente no hay capacidad económica para aguantar un nuevo confinamiento total como se produjo en marzo ni la sociedad podría aguantarlo psicológicamente.

Se ha mostrado convencido de que hay muchas personas que están agotadas y cansadas con la situación que estamos viviendo, de manera que un confinamiento total podría provocar incluso un "estallido" o un "principio de cierta rebeldía".

Para el presidente, es evidente que no se puede cerrar todo, sino que hay que tener un "fino equilibrio" entre que no se pare el sistema productivo y la economía y la preservación de la salud.

Moreno, que ha admitido que no duerme desde que estalló la pandemia, ha augurado además que aunque la actual oleada de coronavirus esta teniendo menor incidencia desde el punto de vista de los ingresos hospitalarios, puede haber un otoño muy complicado porque los casos van a seguir creciendo.

Los contagios seguirá aumentando, según ha señalado, sin que haya una vacuna ni un tratamiento eficaz, sino que todo depende de la responsabilidad individual y colectiva de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "No hay armas para enfrentarse a esta pandemia, nos toca sufrir", ha indicado el presidente.

El presidente ha lamentando que haya tenido que tomar decisiones muy complicadas para frenar los contagios que han podido llevar a la "ruina" a pequeños empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios debido a las restricciones establecidas.