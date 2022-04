Moreno dice que le gusta "el Gobierno de Mañueco" pero aspira a gobernar solo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que le gusta "el Gobierno" de su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna en coalición con Vox, aunque ha insistido en que su objetivo es alcanzar "una mayoría suficiente para gobernar solo".

A su llegada al Comité Ejecutivo del PP en Madrid, los periodistas han preguntado a Moreno si le gusta el Gobierno de coalición del PP con Vox en Castilla y León y si incorporaría a Vox a su Ejecutivo.

"Me gusta el Gobierno de Mañueco, es lo que a mí me gusta. Es un gran gestor, lo he conocido desde que era alcalde de Salamanca y estoy convencido de que lo va a hacer francamente bien, es una persona capaz, leal y muy sensata. Gobernará para todos los castellanoleonenses", ha dicho.

Preguntado de nuevo si está dispuesto a gobernar con Vox en Andalucía, ha respondido que está "dispuesto a gobernar con los andaluces" y que aspira "a una mayoría suficiente para gobernar solo".

Por otro lado, ha comentado que tomará "próximamente" y con "serenidad" la decisión de convocar elecciones autonómicas en Andalucía, pero que se lo comunicará primero a su vicepresidente, Juan Marín, de Ciudadanos; luego al Consejo de Gobierno; e "inmediatamente después al conjunto de los andaluces".

"Será cuanto antes, quiero cerrar ya este episodio", ha añadido el presidente andaluz, que no ha desvelado una fecha concreta, aunque ha señalado que necesita que haya un gobierno constituido "a finales de agosto y principios de septiembre" para presentar en noviembre el proyecto de presupuestos para 2023.

Moreno dejó entrever el martes con unas declaraciones que habrá un adelanto electoral a junio y abrió la puerta a que los comicios no sean obligatoriamente un domingo.

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha celebrado a su llegada al Comité Ejecutivo del PP que Mañueco tomara posesión de su cargo de presidente en Castilla y León el martes, sin comentar nada respecto a la alianza con Vox.

"Lo importante es que el presidente es Mañueco y va a coordinar todas las políticas que tienen que mejorar la vida de los castellanos y leoneses y creo que eso es positivo, sin duda", ha declarado.