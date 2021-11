Moreno dice intentará aguantar "hasta donde pueda" para agotar la legislatura

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha incidido en que intentará aguantar "hasta donde pueda" para agotar la legislatura pese al "boicot permanente" de Vox y del PSOE, que ha encontrado "un regalo inesperado" con la filtración de la grabación del vicepresidente, Juan Marín, un asunto que compete, dice, a Cs.

En una entrevista en el diario Ideal, Moreno se ha referido a la grabación de Marín en la que considera una "estupidez" aprobar unos presupuestos de recorte en año electoral para señalar que el vicepresidente de la Junta ya ha dado sus explicaciones sobre un asunto que "no tiene nada que ver con el Gobierno andaluz" y que desvincula de una estrategia de Génova: "Me parece absurdo".

Moreno, que será reelegido este fin de semana presidente del PP-A en el que será su tercer congreso regional -el primero en el Gobierno de la Junta- afirma que su opinión respecto a la aprobación de los presupuestos era justo "la contraria", y su "discurso y determinación en el seno del Gobierno y fuera" de él ha sido la de sacar los presupuestos adelante.

"He hecho todo lo humanamente posible para sacar los presupuestos y el PSOE se ha encontrado con un regalo inesperado" porque, dice, no tenía excusa para no aprobarlos.

El presidente andaluz ha incidido en que intentará agotar la legislatura pese al "boicot permanente y absurdo" del PSOE y Vox con el único objetivo de adelantar las elecciones, y ha asegurado que no tener presupuestos "no motiva un adelanto electoral".

"Lo que sí puede motivar un adelanto electoral es el cierre de una mayoría parlamentaria que impida seguir gestionando", ha indicado tras considerar que febrero, en alusión a la posibilidad de que la decisión sea tomada en torno a esa fecha, "es una eternidad".

Ha abogado por esperar a ver cómo transcurre el Parlamento: "Aunque el Parlamento me paralice, no voy a convocar inmediatamente elecciones".

Moreno ha pedido tanto al PSOE como a Vox que recapaciten "y piensen, al menos por una vez, en el interés de los andaluces".

Sobre si la filtración del audio de Marín podría proceder de Génova, en concreto del exdirigente de Cs Fran Hervías, ahora en las filas del PP, Moreno lo ha considerado una suposición "absurda".

"Génova tiene toda la confianza puesta en este Gobierno y sabe que la decisión de las elecciones me compete en exclusiva a mí",ha dicho.

Lo que sí le parece un acto "violento y fuera de toda moral" es que Marín fuera grabado por compañeros de su propia formación.

Marín, también líder andaluz de Cs, asistirá y participará en el congreso del PP-A, una invitación que Moreno ha enmarcado en el hecho de que se trata del partido socio de gobierno.