Moreno desvincula el futuro de la legislatura andaluza del resultado en Castilla y León: "Cada comunidad tiene su ritmo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha querido desvincular este lunes el futuro de la legislatura andaluza del resultado de las elecciones en Castilla y León, apuntando que cada comunidad tiene su propio "ritmo", y ha insistido en que su objetivo es agotar la legislatura.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener una reunión con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, el presidente ha indicado, tras ser preguntado sobre si el hecho de que el PP ganara las elecciones en Castilla y León con una amplia mayoría lo podría animar a él a convocar comicios en Andalucía, que le desea la "máxima suerte" a su "compañero y amigo" Alfonso Fernández Mañueco (candidato del PP a la reelección como presidente), pero ambas comunidades tienen "realidades diferentes", cada una con su propio "ritmo".

Ha querido dejar que en Andalucía sólo se disolvería el Parlamento antes de lo previsto si "no hay capacidad de seguir la legislatura". Ha indicado que si por parte de los partidos de la oposición hay un "bloqueo" en la Cámara autonómica y no salen adelante muchos de los decretos ley o proyectos de ley que son fundamentales para que el Gobierno siga funcionando, tendría que haber una "disolución" del Parlamento porque él no va a hacer "perder ni un minuto a los andaluces", ya que nos "jugamos mucho".

No obstante, ha querido dejar claro que mientras haya capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo que permita sacar adelante leyes y decretos fundamentales para el Gobierno, la legislatura "seguirá su ritmo, independientemente de lo que pase en Castilla y León, que es una comunidad hermana, pero con realidades sociológicas y momentos distintos a los de Andalucía".

Juanma Moreno ha reconocido que en estos momentos en Andalucía se vive ya un "ambiente electoral", pese a que aún no hay convocadas elecciones. "No las voy a convocar mañana ni la semana que viene ni el mes que viene", ha sentenciado Moreno, quien ha insistido en la voluntad de su Gobierno de seguir trabajando con serenidad en los meses que quedan por delante.

RECURSO POR EL REPARTO DE LOS FONDO UE

De otro lado, respecto a si el Gobierno andaluz ya ha tomado una decisión definitiva sobre si llevará o no a los tribunales el reparto que está haciendo el Ejecutivo nacional de los fondos europeos para la recuperación, el presidente ha reconocido que él no tiene "ningún interés en llevar a los tribunales ningún asunto", porque acudir a la justicia significa finalmente un "fracaso en el acuerdo y las negociaciones" entre instituciones, y además un "esfuerzo económico" a través de los servicios jurídicos.

"Pero como presidente tengo una responsabilidad en defensa de los intereses de los andaluces, que la tengo que ejercer con la máxima determinación y exigencia", según ha señalado Moreno, quien ha recalcado que en las negociaciones con cualquier administración siempre pondrá sobre la mesa que los intereses de Andalucía están por encima de cualquier otro interés.

Ha reconocido que en los "últimos días" se han mantenido algunos "contactos" con el Gobierno central, y ha confiado en que "no tengamos problemas con esos recursos que son fundamentales para Andalucía, para nuestro desarrollo y progreso, y para salir de un infierno en términos económicos y sociales que ha supuesto" la pandemia del coronavirus. "Ha dejado secuelas muy importantes en nuestro sistema productivo que tenemos que resolver y lo queremos hacer con esos fondos", según ha señalado Moreno, confiando en que haya el "máximo diálogo" con el Ejecutivo nacional.