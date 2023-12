Moreno destaca el compromiso de la Junta con la sostenibilidad ambiental y la inversión "récord" en adecuación de cauces

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado el "enorme compromiso" del Gobierno andaluz con la sostenibilidad del medio ambiente y ha destacado la inversión "récord" acumulada en adecuación y restauración en los cauces de las cuencas intracomunitarias, "alcanzando los 57 millones de euros entre 2019 y 2023".

Moreno, que ha visitado las obras de corrección hidromorfológica y forestal que se ejecutan en el cauce del río Guadalmedina en Málaga capital, ha asegurado que esto quiere decir "que no se ha hecho un esfuerzo de esa naturaleza en décadas y lo hacemos porque entendemos que es necesario desde el punto de vista medioambiental y porque también queremos que tanto nosotros como el conjunto de nuestras generaciones puedan disfrutar de ese medio ambiente".

Así, ha señalado que para 2024 hay prevista una nueva inversión de 29 millones de euros, apuntando que desde el Gobierno andaluz "estamos actuando en algo más de 1.000 kilómetros de 260 municipios de Andalucía", incidiendo en lo que supone en cuanto a "la enorme complejidad" en términos técnicos.

Moreno ha precisado que son "600 actuaciones ordinarias, extraordinarias o singulares" y son "60.000 jornales en empleo verde lo que supone toda esta actividad que estamos realizando".

Ha subrayado que el medio ambiente, "más allá de proteger la biodiversidad o más allá incluso de tener un paraje bonito, afecta a nuestro equilibrio natural porque nosotros somos seres vivos y, por tanto, cuidarlo, protegerlo, mimarlo es algo fundamental".

También se ha referido a la falta de agua y ha recordado que "estamos ante lo que va camino de ser la peor sequía desde que tenemos serie histórica", apuntando que noviembre terminó "prácticamente en blanco", además de que "entraremos en un enero y febrero complejos y nos vamos a ir a una primavera como última ventana de oportunidades".

"Si esa ventana de oportunidades, la naturaleza no nos da la oportunidad, nos vamos a ver en una circunstancia probablemente como jamás habíamos vivido en Andalucía en términos de falta de recursos hídricos", ha advertido el presidente andaluz.

Por eso, ha pedido al conjunto de los ciudadanos y de las instituciones "que seamos muy eficientes y responsables en el consumo de agua y que, por si acaso, igual que está preparándose la Administración autonómica, todos nos vayamos preparando por si se dan las temibles circunstancias de que nos quedemos sin agua".

"Hay generaciones que no están acostumbradas a abrir una ducha y que no haya agua. Eso puede suceder, vamos a intentar que no, y para eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena", ha finalizado Moreno.