Moreno descarta una aspiración nacional: "Tengo un compromiso con Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles cualquier aspiración nacional porque el PP cuenta con "un muy buen presidente" en Alberto Núñez Feijóo, que está convencido de que llegará a La Moncloa, y sobre todo porque él tiene "un compromiso con Andalucía".

Moreno ha asegurado que su labor estará al frente del Ejecutivo autonómico y no ha querido "abrir un melón" sobre si optará o no a un tercer mandato en la Junta, para no generar "incertidumbre" en el partido ni en el gobierno y porque dependerá de diferentes factores.

Ha explicado en un foro de ABC que cuando llegue el momento valorará elementos como su motivación e ilusión por optar a otra legislatura, pero también dependerá de su familia y de lo que quieran los andaluces.

"Si yo no tengo esas ganas lo mejor es que lo deje, pero ahora mismo las conservo", ha señalado Moreno.

Respecto a la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada, ha coincidido en que "en términos democráticos" se debe aspirar a un gran acuerdo entre PP y PSOE para conseguir "ese objetivo".

Ha opinado que por "justicia social" lo más lógico es que el preferido de los vecinos sea quien dirija los ayuntamientos, pero lógicamente mientras no se cierre ese acuerdo "todos" seguirán haciendo "sumas y restas para gobernar".

Sobre posibles pactos municipales con Vox, ha querido esperar a ver "cómo se comporta" esa formación, si pone el interés general de los ciudadanos por encima de la ideología o quiere "llamar la atención o hacer una política radical", ya que en ese caso "será muy incómodo".

Moreno pide a sus candidatos que aspiren a "una mayoría suficiente" y ha puesto su ejemplo en las elecciones autonómicas, a pesar de que a él ya le habían "asignado vicepresidenta y consejeros".

El líder del PP-A ve "prácticamente inviable" gobernar en todas las capitales y diputaciones, pero sí considera que tienen opciones "claras" de dirigir en todas las capitales y de conquistar nuevos entes supramunicipales.

El objetivo es "equilibrar la balanza" con la izquierda, principalmente el PSOE, ya que cuenta ahora con el 75 por ciento del poder municipal.

Moreno considera que "cuanto más alineados" estén los ayuntamientos con la Junta y cuánta "más complicidad" tengan más se podrá "multiplicar" la acción de gobierno.