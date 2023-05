Moreno denuncia que el "deterioro" del CIS hace un "flaco favor a la democracia"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que "deteriorar tanto las instituciones que son de todos", como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), le hace "un flaco favor" a la democracia, en alusión a la encuesta hecha pública este jueves sobre intención de voto municipal.

En declaraciones a los periodistas en un acto de su partido antes de visitar una fábrica de Linares (Jaén), Moreno ha admitido que le "sonroja" que el CIS "se equivoque constantemente" y que nadie presente su dimisión, aunque ya se sepa que el presidente de este órgano es un dirigente del PSOE, ha precisado.

"Pero, que guarde las formas. Dice que va a ganar el PSOE por cuatro puntos y, si Sánchez se presenta, ganaría las primarias americanas también", ha ironizado.

Según el líder del PP andaluz, decir en la encuesta que el PSOE va a ganar las elecciones municipales en España por cuatro puntos de diferencia del PP cuando "todas" las encuestas dicen lo contrario y cuando se ha equivocado en las anteriores, "es una falta de respeto a los ciudadanos".

"Los ciudadanos no son tontos, no se dejan utilizar y sobre todo me parece un abuso que con dinero público se haga una campaña a favor del PSOE y el señor Sánchez", ha denunciado Moreno, para quien "el sanchismo" está deteriorando las instituciones "hasta unos niveles que yo jamás pude pensar".

Moreno ha afirmado que el PP va a comenzar la campaña electoral del 28M "con mucha ilusión pero con mucha humildad" porque desea, evidentemente, lograr el mismo respaldo ciudadano logrado el pasado 19 junio en las autonómicas.

Ha prometido que su partido va a trabajar con "mucha responsabilidad y con mucha corrección" pero siempre con mucha "humildad" para intentar convencer a una mayoría de andaluces para que opten por los candidatos del Partido Popular.