Moreno defiende "un gran acuerdo" entre administraciones ante los datos de ciudades con más paro y pobreza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes "un gran acuerdo" entre todas las administraciones --ayuntamientos, Gobierno regional, diputaciones y Gobierno de España-- para "hacer una acción decidida" ante los Indicadores Urbanos, correspondientes a 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que Andalucía concentra 12 de las 15 ciudades con más paro a nivel nacional y, a su vez, registra diez de los 15 barrios con menor renta.

"Esos barrios existen en todas las ciudades de Andalucía y de una manera más clara en algunas que en otras", ha lamentado Moreno, en declaraciones a los periodistas en Córdoba, al tiempo que ha manifestado que quiere que "eso no vuelva a suceder".

En este sentido, considera que "hay que incidir porque hasta ahora se han puesto recursos, pero no han dado los resultados que esperábamos", de modo que "habrá que modificar las políticas, evaluarlas y tomar decisiones", ha aseverado.

Al respecto, el presidente de la Junta ha comentado que "es un grave problema que tenemos en Andalucía desde hace ya décadas y que no conseguimos evitar", de manera que "se ha hecho una política durante muchos años de consolidación de guetos", ha advertido.

Así, ha apuntado que "al final son barrios, muchas veces, muy cerrados, no permeables, donde no han tenido la cooperación por parte de todas las instituciones para producir elementos de mejora, no solamente de mobiliario, sino también en las oportunidades, especialmente, para los más jóvenes, para que puedan salir de esos barrios con formación, capacitación y un futuro más emprendedor".