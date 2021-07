Moreno critica el planteamiento de la Conferencia, pero no entiende ausencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles "lo mal" que se ha planteado la Conferencia de Presidentes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no entiende la ausencia en ella de comunidades como Cataluña que, en su opinión, faltan a "una obligación".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Moreno ha indicado que estas reuniones "no pueden ser monólogos reiterados de los presidentes durante cinco minutos, sin capacidad de discutir ni discernir" y se ha quejado de que "no ha habido un trabajo previo por parte de las consejerías para llegar a acuerdos o para informar".

Cree que la Conferencia de Presidentes "tiene que contar un reglamento, tiene que trabajarse de manera previa al menos 15 días antes y tiene que ser consultada con los presidentes autonómicos de manera que podamos llegar a acuerdos que sean razonables y vinculantes".

"Hay una profunda decepción con la manera de manejar este instrumento que creo que es positivo, yo soy de los que defiendo las Conferencias de Presidentes, pero han de ser útiles y para que lo sean tienen que trabajarse previamente, tienes que estar organizadas y tener un reglamento", ha incidido.

También ha dicho que no entiende que haya presidentes que no participen: "A pesar de ser muy crítico con cómo se está organizando el encuentro por parte de Sánchez, no entiendo que cuando están el resto de comunidades autónomas no esté Cataluña o País Vasco", ha señalado antes de conocer que el lehendakari, Iñigo Urkullu, sí asistirá.

"Entiendo que tienen una obligación, al final todos los que tenemos responsabilidades de Gobierno tenemos una obligación de cooperar y entendernos con otras instituciones, bien por abajo o por arriba, y creo que flaco favor le hacen a sus territorios con su ausencia", ha concluido Moreno. EFE

