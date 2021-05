Moreno critica al Gobierno por "la escandalosa falta de previsión" ante el fin del estado de alarma

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a criticar "la escandalosa falta de previsión" del Gobierno central en relación con el fin del estado de alarma, incidiendo en que "todavía es prematuro el haber quitado el estado de alarma que nos impide tener instrumentos poderosos". Además, ha vuelto a pedir a los ciudadanos prudencia y no relajarse, porque "la pandemia sigue ahí".

"Me parece apresurado y poco reflexionado el que a primeros de mayo nos hayamos quedado sin el estado de alarma", ha dicho Moreno, quien ha visitado este viernes las zonas remodeladas del Hospital de la Costa del Sol, en el municipio malagueño de Marbella.

"Hemos llegado a mañana sábado, que terminará el estado de alarma, y nos dejarán en gran parte desnudos a las comunidades para seguir tomando medidas", ha dicho, reconociendo que tiene "temor" a que a partir de ahora, que "no tenemos ese tipo de limitaciones que nos posibilitaba el estado de alarma, se puedan producir rebrotes".

Ha puesto como ejemplo que ya no se puede decidir cuántas personas se reúnen en una casa, no hay toque de queda, y "además vamos a tener serias dificultades para cerrar perimetralmente municipios que están por encima de 1.000 casos de incidencia", ha explicado, añadiendo que desde Andalucía "vamos a intentar cerrar esos municipios pero vamos a pedir a la autoridad judicial que nos lo autorice".

Ha alertado de que "nos podemos encontrar, porque ya nos han avisado por parte de cierto sectores judiciales, con la negativa a autorizar esos cierres perimetrales". Por ello, Moreno se ha preguntado "si yo en Yunquera (Málaga) o cualquier otro municipio tengo una incidencia por encima de 1.000 casos y no puedo cerrar perimetralmente ese municipio cómo evito el contagio con las localidades limítrofes; qué herramientas tengo yo para limitar esos contagios".

En este punto, ha explicado que desde la Comunidad Autónoma de Andalucía lo que se hará es "poner los límites que nosotros podemos poner", recordando las medidas tras estado de alarma anunciadas este pasado jueves.

"Hemos intentado poner límites; es verdad que esto ha generado también controversia porque hay sectores productivos que, una vez que ya pueden abrir hasta la hora que ellos que quieran o la regulación municipal que haya en cada una de las ciudades, se ven otra vez limitados", ha reconocido.

Así, ha recordado que la hostelería puede estar abierta hasta las 00.00 horas en Andalucía y hasta las 02.00 horas el ocio nocturno. Al respecto de este último ha dicho que "es verdad que se han quejado porque lleva un año cerrado" y más aún cuando ya no hay toque de queda y se tiene una licencia hasta las 07.00 horas.

Al respecto, ha insistido en que no puede ser porque "vamos a intentar evitar esas fiestas y esas aglomeraciones de personas, especialmente jóvenes, que sabemos que combinadas con el alcohol al final da el resultado que da, que no hay mascarillas, que no hay límite, que no hay seguridad, y que, al final, hay contagios".

"Con resignación asumo algo que me parece que no se ha hecho bien. Se puso el estado de alarma sin el concurso de las comunidades autónomas y se saca sin él, sin consulta, sin cogobernanza, sin coordinación, sin planificación de futuro", ha vuelto a criticar, por lo que, ha asegurado, "me parece un grave error por parte del Gobierno de la nación el haber hecho esto tal y como lo ha hecho".

Ha insistido, por tanto, en que en la medida de las posibilidades "vamos a intentar cerrar perimetralmente; esperamos y deseamos que las autoridades judiciales así nos apoyen la decisión y a partir de este mismo fin de semana, del lunes, los municipios que tienen un nivel de incidencia alto y que consideramos que tienen que estar cerrados vamos a intentar tenerlos cerrados, pero dependerá de la decisión de un juez, ya no es el Gobierno".

Por otro lado, cuestionado por el hecho de que la oposición le eche en cara en relación con el estado de alarma que ahora se relaje; ha dejado claro que la Junta "lo que ha hecho es asumir algo que viene impuesto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El Gobierno ha decidido no ampliar el estado de alarma; y una vez que no lo amplia no podemos hacer nada más", ha defendido, reiterando que lo que ha hecho la Junta es restringir los espacios, como la hostelería a las 00.00 horas, el ocio nocturno a las 02.00 y luego, dependiendo de la zona, "vamos a jugar, dentro de las competencias que tenemos con los aforos", que irá por zonas.

"A media que vayamos progresando en las vacunas, y por tanto, progresando en el nivel de inmunidad de nuestros ciudadanos iremos ampliando esos espacios", ha dicho, deseando "ardientemente" que "no haya ninguna limitación a movilidad o actividad económica" pero "todavía es prematuro el haber quitado el estado de alarma que nos impide tener instrumentos poderosos".

Por último, ha insistido en sus críticas al Gobierno de España por la "unilateralidad". "Si las comunidades autónomas tenemos la enorme responsabilidad, y además que nos la hemos echado a la espalda, de asumir la gestión en la pandemia, al menos coordinese con ellas", ha dicho al Gobierno. "El estado de alarma se impuso de manera unilateral y se quita de manera unilateral y no me parece razonable".

"PIDO A LOS CIUDADANOS QUE NO SE RELAJEN"

Por otro lado, ha vuelto a pedir a los ciudadanos que "no se relajen". "La pandemia sigue aquí, la pasada semana han muerto 100 personas como consecuencia del COVID por lo tanto todos los días mueren andaluces como consecuencia del COVID, se infectan ciudadanos, se ingresan personas en los hospitales y hay personas en las UCI rompiéndose la cabeza y temiendo lo peor para su vida".

En este sentido, ha hecho una reflexión a los ciudadanos: "Estar en la UCI aislado es muy duro; y la cabeza no para de pensar y lo primero que se pasa por la cabeza es que puedes desaparecer, que puedes morir, y no vuelves a ver más a tu familia y eso es tomarte una cerveza con un amigo, quitarte la mascarilla, pegarte un roce... en fin, relajarse".

"Pido mucha prudencia porque queda mucho por hacer", ha reiterado, advirtiendo de que "el virus está ahí, es letal. No hay cosa más triste que ahogarte cuando estas a cuatro metros de la orilla. Responsabilidad y sentido común", ha concluido.