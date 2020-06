Moreno critica la destitución "política" de Pérez de los Cobos para "proteger" desde Interior "intereses del Gobierno"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha considerado este martes "evidente" que la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha sido una "decisión política" adoptada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "intentar proteger la imagen e intereses del Gobierno" de Pedro Sánchez.

Así lo ha comentado Juanma Moreno en una entrevista digital con 'El Economista', seguida por Europa Press, en la que ha defendido que "parece bastante evidente que hay una motivación política en la destitución de este alto mando de la Guardia Civil, porque su equipo estaba haciendo una instrucción por orden judicial, actuando como Policía Judicial", y Pérez de los Cobos "no dio la información que le requirió el mando político, y a partir de ahí fue cesado".

Al vincular "una cosa con la otra", el presidente andaluz concluye que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido "una decisión política, que sólo intenta proteger, por parte del ministro (del Interior), la imagen e intereses del Gobierno".

En esa línea, el también presidente del PP-A ha tachado de "absolutamente desafortunado y fuera de lugar que un ministro tome una decisión de ese calibre por poner los intereses personales, o políticos, o de gobierno, por encima de los intereses generales".

De igual modo, Moreno considera también "evidente que en torno al 8 de marzo ya había información más que suficiente para intuir" en España "que estábamos ante una pandemia grave", porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea ya habían encendido "la luz roja", e Italia, un país con el que España mantiene "una estrecha relación, estaba ya sufriéndola con mucha intensidad", porque el virus había llegado ya allí "con virulencia".

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN TORNO AL 8M

Por ello, el presidente de la Junta cree que en España "no se actuó de la manera como se tenía que haber actuado", y no sabe, según ha agregado, si fue porque "no lo valoramos lo suficientemente bien", porque se "infravaloró" la pandemia o porque, por parte del Gobierno central, "incluso antepusieron sus intereses políticos a otros intereses generales como el de evitar la propagación de la pandemia", algo que "sería bastante más grave", según ha advertido Moreno.

Al ser preguntado acerca de si se le podría reclamar al Gobierno responsabilidad penal por su actuación en torno al 8 de marzo, cuando se autorizaron multitudinarias movilizaciones por el Día de la Mujer en el conjunto de España, el presidente de la Junta ha respondido que "eso tendrán que dirimirlo los jueces".

Lo que sí es seguro, según ha añadido, es que habrá "una cascada de denuncias por parte de ciudadanos, a veces anónimos, otras veces asociándose, y es fácil prever que van a llegar lejos, porque esa acción judicial es muy probable que tenga consecuencias", que se verán cuando dichas demandas "lleguen a los tribunales y sean los jueces los que las diriman", según ha abundado Moreno.

Por otro lado, el presidente 'popular' andaluz ha criticado los "delirios" del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que éste acusara la semana pasada a Vox de desear un golpe de estado en España.

LAS "PROVOCACIONES" DE IGLESIAS Y EL "RUIDO" EN LA POLÍTICA NACIONAL

Moreno ha defendido que España cuenta con "un Estado de derecho y una monarquía constitucional muy asentada, y todos los que nos movemos en valores de libertades valoramos mucho el espacio de democracia que hemos conquistado entre todos", y "es impensable que nadie pudiera dar un proceso de involución" ahora en la democracia española, según el presidente de la Junta, que ha enmarcado esa acusación de Iglesias en su la "provocación" que, según ha opinado, mantiene de forma permanente el líder de Podemos a la hora de ejercer la política.

Moreno ha considerado que "hay que bajar un poco el diapasón" en la política nacional actual, porque no le gusta "tanto ruido ni tanta bronca política especialmente cuando estamos viviendo momentos muy dolorosos y complicados", con "alrededor de 30.000 personas fallecidas" en España por el coronavirus, que ha dejado además a "muchos ciudadanos" sin empleo, sin empresa, sin "futuro, ilusiones o esperanza", según ha lamentado.

En ese sentido, Moreno ha considerado que, en estos momentos de "mucha gravedad en el país por la pandemia, tenemos todos que ser bastante prudentes y sensatos a la hora de hacer propuestas", así como "evitar un ruido que a veces genera un enorme rechazo por parte de la ciudadanía, que quiere que le ayudemos a salir de este bache, no una bronca permanente que por una parte del Gobierno se busca y alienta", aunque sea "un gravísimo error", según ha reflexionado el presidente de la Junta.