Moreno critica el "desgobierno" en Educación con "aplazamientos y modificaciones" en destino que generan "incertidumbre"

También reprueba "un nuevo cambio" de las adjudicaciones de plazas de la FP

La diputada de Podemos IU La Rioja, Henar Moreno, ha criticado "el desgobierno" de la actual Consejería de Educación y exige que se "ponga a trabajar cuanto antes para evitar retrasos en el inicio del curso escolar" tras diversos aplazamientos y modificaciones de calendarios para la adjudicación de destinos o la nueva modificación de las adjudicaciones de plaza de la FP.

Como ha criticado Moreno, "el problema es que el Gobierno del PP tenía mucha prisa por nombrar al presidente y a los consejeros" pero "no para nombrar a los directores generales que son quienes deben encauzar la situación, sobre todo, en el ámbito de la educación en donde hay muchas cuestiones a tratar".

Así -prosigue- hace un tiempo "ya anunciaron la modificación del calendario para la adjudicación de destinos que, en vez de finalizarse en julio, no se hará hasta el 25 de agosto". Un aplazamiento que, a su juicio, provocará "numerosos problemas cuando nos sorprendamos en septiembre de que no hay profesores".

Lo cierto -ha indicado- "es que seremos la última ccaa en la que tengamos ese proceso de adjudicación de vacantes".

PLAZAS FP

A esta situación se añade "la sorpresa" conocida esta mañana como es "una nueva modificación de las adjudicaciones de plazas de la FP". Durante la anterior campaña electoral "hemos oído que todo el mundo sacaba pecho de la FP, que había que dignificarla y fomentarla".

Pero "hoy se anuncia que va salir la segunda lista de adjudicaciones provisionales por importantes errores, algo que ha podido crear entre el alumnado falsas expectativas".

"Nuevamente hay un aplazamiento y realmente no sabemos si se cumplirán los plazos pero hasta finales de julio no se van a adjudicar esas plazas". Así -reflexiona- "no se puede hablar de dignificar la FP si somos también la última ccaa en adjudicar las plazas, con la incertidumbre que esto genera".

TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE FP

Desde IU también critican que "no se sabe nada" de la partida presupuestaria aprobada para asegurar el transporte para alumnos de FP, "no ha sido ofertada ni publicada, no sabemos nada".

En este punto, recuerda, "desde IU planteamos una partida para garantizar el transporte de estos alumnos en Logroño pero también en otras localidades. Queríamos garantizar ese transporte, que se combinaran horarios y resolver ciertos problemas para que todo aquel que quisiera estudiar pudiera hacerlo independientemente de dónde viviese, con una planificación y creación de líneas específicas". Una PNL que fue aprobada por unanimidad, "que tiene dinero, pero que no se ha hecho nada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por todo ello exige al nuevo Gobierno "que deje de buscar excusas y se ponga a trabajar cuanto antes en la adjudicación de destinos", también en las oposiciones.

"Tenemos las notas definitivas y, sin embargo, lo que compete a Educación, siguen sin publicarse los 'baremos' y, como es un concurso, hay opositores que no saben todavía si tienen plaza por no saber el resultado del concurso de méritos", finaliza.