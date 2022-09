Moreno cree que la sentencia ERE tiene argumentos "muy duros y contundentes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que la sentencia de los ERE contiene "unos argumentos muy duros, muy contundentes" y ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones judiciales.

"Yo no discuto ni cuestiono las sentencias judiciales, ni cuando me gustan ni cuando no me gustan, por tanto máximo respeto", ha dicho al ser preguntado por los periodistas a su llegada al salón de plenos del Parlamento de Andalucía, antes de la sesión de control.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito continuado de malversación de caudales públicos a nueve exaltos cargos, entre ellos el expresidente andaluz José Antonio Griñán, cuyo ingreso en prisión queda en manos ahora de la Audiencia de Sevilla.