Moreno cree que Pedro Sánchez quiere ir a elecciones y le reprocha que "jamás" haya hecho una propuesta al PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha mostrado convencido este martes de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lo que quiere es la repetición de las elecciones generales y le ha reprochado que "jamás" haya hecho una propuesta al PP para atraer una posible abstención.

A preguntas de los periodista en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno ha defendido que "cuando uno quiere ser presidente, tiene que luchar para merecerse ser presidente" y en este sentido ha considerado que Sánchez no ha actuado de la manera "más ambiciosa y diligente" con sus posibles sociales, sino que se ha caracterizado por una "enorme pasividad".

Moreno ha expresado que le ha sorprendido esa "enorme pasividad" del presidente en funciones con sus socios "naturales", en referencia a Unidas Podemos, y esa "pasividad pasmosa" con el resto de fuerzas políticas."Jamás le he oído ofrecer nada al otras fuerzas para atraer esa posible abstención", según ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha añadido que no puede entender que Sánchez "no haya hecho ninguna propuesta" al PP o Ciudadanos, sino que ha tenido una "actitud completamente pasiva".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha considerado que Sánchez ha mantenido esa posición porque "lo que quiere son elecciones". "Está pensando más en el interés particular que en el general y probablemente esa decisión la tenga tomada desde hace muchos meses", ha dicho.

"Desde hace bastante tiempo tiene tomada la decisión de llevarnos de manera irresponsable a nuevas elecciones", según ha recalcado Moreno, para quien una nueva convocatoria electoral es algo "malo" para el conjunto de España y Andalucía, sobre todo cuando en el horizonte tenemos el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y procesos de desaceleración económica de los principales clientes europeos de nuestro país, como Alemania, Italia o Reino Unido. A su juicio, lo deseable es que haya estabilidad política para generar estabilidad económica y social.

En cuanto a la incidencia de una posible convocatoria de elecciones en el Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos, Moreno que el Ejecutivo autonómico se va a "encapsular" en su primera obligación, que es atender a las necesidades de los andaluces, al margen de los avatares de la política o de campañas electorales. "Nuestra primera obligación es Andalucía, por encima de las siglas políticas", ha sentenciado.