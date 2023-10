Moreno cree que Andalucía "pagará" que Sánchez negocie con Junqueras y Espadas no lo ve "inhabilitado para dialogar"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este miércoles que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, "no está inhabilitado para dialogar", después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), haya afeado las "relaciones bilaterales" que ha impulsado el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el dirigente independentista, que teme que generarán una factura que acabará pagando Andalucía.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y al hilo de la conversación telefónica que, según han confirmado fuentes socialistas, ha mantenido este miércoles Pedro Sánchez con el líder de ERC en el marco de sus contactos para reunir los apoyos necesarios con los que asegurar su investidura como jefe del Ejecutivo, para lo que el dirigente socialista es formalmente candidato.

Juanma Moreno ha aprovechado un comentario de Espadas acerca de que le veía más preocupado del debate de investidura pendiente de Sánchez que de la situación de Andalucía, para señalarle al líder socialista andaluz que sí que le preocupa "mucho" esa cuestión "porque nos afecta" a los andaluces, y al hilo ha censurado la conversación que el "inhabilitado" Oriol Junqueras ha mantenido con Sánchez.

El presidente de la Junta ha señalado que, "cuando le han preguntado" qué ha estado hablando con Sánchez, el dirigente republicano ha indicado que "de los Presupuestos", y al respecto Moreno ha denunciado que el hecho de que "los Presupuestos Generales del Estado se estén negociando con un inhabilitado independentista supone, sin duda alguna, que ya el reparto empieza a ser bilateral", que en el marco de la posible investidura de Sánchez "va a haber un acuerdo bilateral donde van a excluir Andalucía".

"¿Y quién va a pagar esa factura? Los andaluces", ha preguntado y se ha respondido el propio Moreno antes de emplazar a Espadas a decir "qué opina de estas relaciones bilaterales entre el inhabilitado señor Junquera y el señor Sánchez".

Juan Espadas le ha respondido que no cree que Junqueras "esté inhabilitado para dialogar", y ha defendido que "lo que se está haciendo en este momento" por parte de la candidatura de Sánchez para su investidura es lo que ha dicho el propio Moreno que está llevando a cabo la Junta con el Gobierno en torno a las zonas agrícolas del entorno del Parque Nacional de Doñana, "negociar desde la privacidad y la confidencialidad" para, posteriormente, hacer "público" el acuerdo al que se llegue.

Seguidamente, el líder del PSOE-A ha preguntado a los 'populares' si "están dispuestos o no a respetar la legitimidad democrática, constitucional y parlamentaria, o se van a dedicar justamente a boicotear, tirotear y martillear para que no se llegue a la posibilidad de un acuerdo, que es lo que llevan haciendo, y lo más grave, a nivel institucional, no solo político, desde hace ya muchos días", según ha apostillado.

MORENO: ESPADAS EMPIEZA EL "BLANQUEAMIENTO" DEL INDEPENDENTISMO

Moreno ha respondido a Espadas que le "sorprende mucho" que el secretario general del PSOE-A "haya empezado esa tarea de blanqueamiento del independentismo catalán", y ha remarcado al líder socialista que Junqueras "puede hablar con quien quiera", pero "está inhabilitado hasta el año 2031 por el Tribunal Supremo, es independentista, y él y miembros de su partido han dicho que los andaluces éramos como ciudadanos de segunda".

Tras ello, Moreno ha replicado a Espadas que, "como andaluz" y "como secretario general de los socialistas andaluces, le debería preocupar que se están negociando los Presupuestos con el independentismo", porque él no ve "ni a Puigdemont --líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña-- ni a Junqueras preocupándose por los andaluces" de cara al diseño de esas cuentas.

"Yo no veo al señor Junqueras preocupándose por la conexión del ferrocarril de oriente a este" de Andalucía, ha abundado en esa línea Moreno antes de afirmar que tanto el líder de ERC como Puigdemont "se van a preocupar de lo único que les preocupa a ellos, que es Cataluña, y van a sacar tajada".

"Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y nos vamos a hacer, es cuánto vamos a perder los andaluces en beneficio de ese pago, de ese cheque que se le va a tener que dar al independentismo para que Sánchez sea presidente", ha continuado manifestando el presidente de la Junta antes de agregar que lo que le preocupa al Gobierno andaluz es que esta comunidad pierde "1.000 millones de euros" al año por el actual modelo de financiación autonómica, y "ya van 12.000 millones de euros desde que se aprobó" por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de acuerdo con ERC.

"Por tanto, si usted cree que el señor Junqueras va a beneficiar en algo en Andalucía, me parece un poco ingenuo", ha continuado advirtiendo Moreno a Espadas, a quien ha indicado además que "la mayoría de los andaluces entienden perfectamente de lo que estamos hablando y ven con enorme preocupación esa infrafinanciación".

El presidente de la Junta ha concluido emplazando a Espadas a pedirle a través del PSOE-A al Gobierno de Sánchez lo que le "corresponde" en materia de financiación a Andalucía, esos "12.000 millones de euros para que podamos dedicarlos a la sanidad, a los servicios sociales y a la educación", según ha enfatizado.