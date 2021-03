Moreno confía en la honestidad de Cs tras el aviso de Vox de que no es fiable

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido este jueves la actitud "honesta y responsable" de su socio de gobierno Ciudadanos, a raíz de la advertencia de Vox de que convoque elecciones porque "no es un socio fiable", y ha asegurado que no ve riesgos de inestabilidad y, por eso, "no va a dejar tirados a los andaluces".

En respuesta en el Pleno del Parlamento del portavoz parlamentario de Vox sobre la ratificación del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, que se firmó tras los movimientos políticos en otras regiones como Murcia, Moreno ha afirmado que "ahora mismo no es el momento" de convocar elecciones y ha añadido que no conoce a ningún miembro de Ciudadanos "que no trabaje para que este gobierno siga adelante".

Sin embargo, el portavoz parlamentario de Vox le ha advertido del "riesgo" de la estabilidad del gobierno andaluz y le ha tendido la mano y brindado su apoyo "si opta por convocar para evitar una entrada subrepticia de la izquierda en el gobierno de la Junta".

"El modelo andaluz se ha roto y no ha sido Vox quien lo ha hecho añicos. Su gobierno se va a encontrar bajo sospecha de aquí hasta final de legislatura", ha incidido Hernández para defender la petición de adelanto electoral, con la que no trata de "dar un puñetazo en la mesa" ni le amenaza con una ruptura de su apoyo "sino que le indica los riesgos y la conveniencia de ir a las urnas".

El diputado de Vox ha basado sus advertencias en que Ciudadanos ha presentado una fallida moción de censura en Murcia con el PSOE para arrebatar el gobierno al PP y también en que ,"al menos es un hecho no desmentido con la suficiente contundencia, que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), planteó la posibilidad de una moción de censura en Andalucía".

El presidente de la Junta ha discrepado de que haya "razones motivadas" para un adelanto electoral, como han hecho otras regiones como en Madrid, y en este sentido ha señalado que marca distancia con otras comunidades y "se encapsula en su territorio porque es su responsabilidad para trabajar para Andalucía y ahora mismo -ir a elecciones- sería dejar tirado a los andaluces".

"El mayor error en estos tiempos es un adelanto electoral", ha hecho hincapié Moreno, quien ha argumentado que los andaluces "no quieren elecciones sino que vacunemos, salgamos de la crisis y haya reactivación y normalidad y que nos preocupemos por ellos y no cojamos el micrófono para hacer campaña".

El portavoz de Vox le ha garantizado que, en principio, sigue contando con el apoyo de su partido, sin perjuicio de que se cumpla un punto expreso del acuerdo con el PP, en alusión al pin parental, que ha confiado en que lo cumpla.