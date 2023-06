Moreno se compromete a ser "un fiel aliado" del Ayuntamiento de Jaén donde valora "la estabilidad" del gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a ser "un fiel aliado" del Ayuntamiento de Jaén donde ha agradecido "la estabilidad" del gobierno local alcanzada por el acuerdo alcanzado entre PP y Jaén Merece Más.

En su visita al Ayuntamiento de Jaén, la primera en su ronda de encuentros con responsables municipales tras la constitución de los gobiernos locales el pasado 17 de junio, Moreno ha valorado en su intervención que el gobierno local "eche a andar con normalidad democrática".

Moreno ha subrayado la necesidad de estabilidad en los gobiernos locales. "Debemos buscar solidez, un esfuerzo por buscar mayorías sociales para que sean estables" porque "no se invierte ni se progresa donde hay inestabilidad". "Si no hay estabilidad institucional, si no hay estabilidad política es muy difícil atraer inversión, es muy difícil mantener proyectos y atraer inversión", ha dicho el presidente.

Aunque la Junta ha situado a Jaén como "la segunda en inversión por habitante", el presidente a abogado por "redoblar ese esfuerzo y poner el foco en atraer inversión privada". No obstante, ha apuntado que hay retos por delante, como el tranvía, la Ciudad Sanitaria o la Ciudad de la Justicia, que se ha mostrado convencido de ponerlos en marcha "con toda la agilidad y capacidad financiera que nos sea posible".

No obstante, ha apuntado al "problema serio que es la financiación del Ayuntamiento" de Jaén, "uno de los ayuntamientos con peor situación financiera y atraviesa por una situación de máxima vulnerabilidad".

La apuesta de Moreno pasa por "incorporar nuevos ingresos" al Ayuntamiento y por activar "medidas extraordinarios" para hacer frente a una situación de "casi de quiebra financiera" en consistorios como el de Jaén capital para así alcanzar "la normalidad financiera".

"Jaén empieza una etapa nueva", ha dicho Moreno, que ha concluido su intervención deseando al nuevo alcalde, Agustín González, "toda la suerte del mundo" en un mandato en el que tendrá el "respaldo de la Administración autonómico" porque el objetivo común es "trabajar por Jaén y poner a Jaén en el lugar que se merece".

En una intervención ante colectivos sociales y asociaciones en el salón de plenos del Ayuntamiento de Jaén, el alcalde ha señalado que la visita del presidente es "un guiño" a su apuesta por Jaén.

"La voluntad es la masa madre de la política y la inversión es la levadura que hornea los proyectos", ha dicho el alcalde, antes de apuntar los proyectos que espera la ciudad como son el tranvía, el reinicio de las obras del conservatorio, la Ciudad Sanitaria y la Ciudad de la Justicia".

"Mi misión como alcalde es solicitar al conjunto de administraciones que colaboren con Jaén", ha dicho González, que ha indicado que será "respetuoso con los tiempos y las formas, pero implacable y obstinado con el fondo". Por todo ello, ha pedido a Moreno que "suba la apuesta por Jaén".