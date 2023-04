Moreno cifra en 8 millones de euros el dinero público que se usará en indemnizaciones a profesores interinos

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha cifrado hoy en ocho millones de euros el dinero público que se usará en indemnizaciones a profesores interinos que están en fraude de ley y no van sacar su plaza.

En el último pleno del Parlamento de La Rioja en la actual legislatura, Moreno ha desarrollado una interpelación en la que ha recriminado al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, de haber realizado una gestión "nada adecuada" en el proceso de estabilización de docentes interinos.

Así, ha dicho, no se ha cumplido la directiva europea que dice que el fraude de ley "es con las personas, no con las plazas" y se ha abierto un proceso "en el que se va a llegar a estabilizar a profesores contratados en fraude de ley en Aragón o Navarra", y que han optado a un puesto en La Rioja, "y se tendrá que indeminizar a quienes han estado contratados en fraude de ley en esta comunidad" y no han conseguido la plaza.

Moreno ha clamado frente al efecto que tendrá en la conciliación de la vida familiar de estos profesores, que tendrán que hacer un "periplo por España" y ha añadido que se han sacado 258 plazas por concurso de méritos, mientras tenían que haber sido 614.

Le ha pedido a Uruñuela que "ponga el freno, analice y resuelva problemas" y ha incidido en que "la estabilización debe hacerse sobre las personas", señalando medidas como que se tengan en cuenta los años trabajados, no sólo los últimos diez; y todos los exámenes aprobados, no sólo desde 2012.

Ha asegurado que "habrá consecuencias jurídicas para el Gobierno riojano y deberá abonarlo con los recursos de la comunidad autónoma". También ha pedido una auditoría, para saber si se está aplicando bien la ley; y que se paguen de oficio las indemnizaciones, no se someta a la gente a procedimientos judiciales.

Uruñuela, en respuesta, ha entendido que la gestión en Educación ha sido "bastante buena" y se ha trabajado para que se garantice el derecho a la educación.

El consejero ha creído que al circunscribirse la intervención de Moreno en una interpelación sobre la política general del Gobierno en materia de Educación debía darle una repuesta genérica.

De este modo, ha recordado, por ejemplo, que se ha puesto en marcha en Infantil un Programa de Cuidado y Bienestar Emocional que, el año que viene, se pondrá en marcha en todos los cursos y, en septiembre, comenzará en Primaria, dejando Secundaria para "más adelante".

En estabilización del profesorado, ha asegurado que el objetivo era llegar al nueve por ciento de interinidad y, para ello, se sacó una convocatoria de oposiciones.

Se recibieron 3.567 solicitudes y ha habido 725 reclamaciones presentadas por entender que había habido una mala valoración,quedando por revisar setenta.

"Queremos que la gran mayoría tenga estabilidad", ha dicho y Moreno ha esperado que no le "estén viendo todos los interinos que se van a quedar en el paro tras estar contratados en fraude de ley".

La diputada de IU ha acusado al consejero de "reírse de este parlamento" y creer que una interpelación sirve para "contar la pena de Murcia" y no la confrontación de políticas.

Uruñuela, tras rechazar esta acusación, ha indicado que, "evidentemente, los interinos es un problema que duele, y cuantas más plazas se saquen mejor estarán las personas que están afectadas".

No obstante, ha defendido no prevalecer que se presente a las oposiciones el profesorado ya contratado. "La mitad del profesorado que tenemos vienen de fuera, porque ésta es una región que tiene atractivo, no nos cerremos", ha dicho señalando que "si vienen de Canarias y Andalucía serán bienvenidos".

A continuación, Moreno ha protagonizado otra interpelación, en este caso en materia de Cultura, en la que, entre otras cuestiones, Moreno ha querido saber si "el director de Voces de la Lengua se lo puede llevar a Salamanca". "Voces de la Lengua no se puede ir a Salamanca, no está vinculada a su director", ha contestado Uruñuela.