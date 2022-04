Moreno baraja adelantar las elecciones a junio aunque no sean en domingo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que todavía no tiene tomada la decisión final sobre las elecciones pero ha dejado entrever ya con sus declaraciones que habrá un adelanto a junio y ha abierto la puerta a que los comicios no sean obligatoriamente un domingo.

Moreno, que ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en Málaga, ha dicho que con los datos que maneja y las conversaciones de las últimas semanas se reafirma en que el interés general de Andalucía pasa por tener presupuestos para 2023.

Esos presupuestos no podría aprobarlos a tiempo si no tiene ya un gobierno formado a finales de agosto o principios de septiembre, para elaborar las cuentas y que se aprueben en diciembre, ha dicho.

Al ser cuestionado sobre si las fechas que baraja son el 19 o el 26, Moreno ha incluido "otra derivada", que los comicios no sean un domingo: "¿Por qué un sábado no pueden ser? ¿Por qué no podrían ser un viernes? Todo está abierto, quedan muchas cosas por despejar".

El presidente andaluz, que estaba acompañado en la rueda de prensa del vicepresidente, Juan Marín (Cs), ha admitido que este martes han hablado de las elecciones en el Consejo de Gobierno, con una "reflexión serena" que él también ha trasladado "a otros actores de la sociedad" para ver "qué interesa más".

Ha defendido que la legislatura "está concluida prácticamente" y ha vuelto a argumentar el difícil contexto económico, con "turbulencias muy complejas" y una subida de dos dígitos en los precios que afecta a las familias y a la capacidad contable y administrativa del Gobierno, con "severas limitaciones".

Ha asegurado que "todo el mundo, o la mayoría de técnicos" dicen que es fundamental tener los presupuestos del 2023 aprobados a final de diciembre y ha explicado que hasta hace una semana él era partidario de seguir la legislatura hasta otoño.

El adelanto iría contra sus intereses personales, ha añadido Moreno, quien ha recordado que está pendiente la inauguración del Metro de Málaga al centro, el Hospital Militar de Sevilla al completo, tramos de los trenes de la Bahía de Cádiz, así como la sentencia de los ERE o el dictamen de la Faffe.

Además, ha mantenido que en los próximos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez se va a desgastar por sus "malas políticas" y él está "declinando la posibilidad de galopar sobre la crisis del Gobierno" porque está "pensando en Andalucía".

Ha dicho que la decisión será bajo su responsabilidad y que si sale mal le insultarán, pero tiene "la satisfacción y la serenidad" de que estará pensando en el interés general de los andaluces.

Ha explicado que respeta la opinión de Juan Marín, que no es partidario de adelantar los comicios, pero él como presidente tiene la decisión y con los datos que tiene en la mano y las conversaciones de las últimas semanas se reafirma en que el interés de Andalucía "pasa por tener presupuestos" y eso motivará "cualquier decisión que tome a futuro".

"Todo está en un periodo de reflexión y decidiremos pronto", ha manifestado el jefe del Ejecutivo andaluz.