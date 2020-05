Moreno avisa de que no se pueden repetir hechos como el de la fiesta en Córdoba, una "irresponsabilidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este domingo de que no se pueden volver a repetir situaciones, de una "enorme irresponsabilidad", como la ocurrida en Córdoba, donde se produjo una fiesta en una vivienda particular el pasado martes, en la que hubo una persona que ha dado positivo en coronavirus, el príncipe Joaquín de Bélgica, lo que ha llevado a poner en cuarentena a todos los participantes en el evento, más de una veintena.

Así se ha pronunciado Moreno, tras ser preguntado sobre esos hechos, en la rueda de prensa que ha ofrecido, vía telemática, desde el Palacio de San Telmo tras haber participado, un domingo más, en la Conferencia de Presidentes, convocada por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para abordar la situación de la crisis del coronavirus.

"Ese tipo de comportamiento no se puede volver a repetir, es una enorme irresponsabilidad hacia ellos mismo, hacia sus familiares, amigos y hacia el conjunto de la sociedad", según ha sentenciado el presidente de la Junta, quien ha señalado que nadie se puede encerrar en una casa para celebrar una fiesta en unos momentos como estos, porque si hay un contagiado por coronavirus, puede contagiar al resto.

Ha insistido en que hay que tener mucha prudencia si queremos seguir avanzando como hasta ahora y hay que hacerlo con paso firme, lo que requiere tanto una responsabilidad individual como colectiva para evitar rebrotes del coronavirus y problemas de salud pública.

De otro lado, preguntado sobre el asunto de las mascarillas que el Gobierno central incautó a una empresa de Alcalá la Real (Jaén), el 16 de marzo, recién iniciado el estado de alarma decretado por el coronavirus, Moreno ha señalado que se ha confirmado que el Ejecutivo nacional "no obró bien y que se la verdad", empezando porque dijo en un principio que no hubo incautación y ahora viene a decir que sí hubo incautación porque esas mascarillas no tenían el marcado CE. Sin embargo, según ha apuntado, el Gobierno decidió repartir varias de esas mascarillas en un hospital de Madrid.

Para Moreno, el Gobierno central "falta a la verdad" cuando dice que esas mascarillas no tenían el marcado CE.

El presidente se ha pronunciado así después de que se haya conocido una respuesta escrita del Gobierno central a una pregunta de la diputada en el Congreso de Junts per Catalunya (JxCat) Miriam Nogueras, en la que señala que las mascarillas "carecían de marcado CE" y la intervención se produjo después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tuviera "conocimiento de la fabricación de mascarillas quirúrgicas en una fábrica de la provincia" jiennense "sin disponer de la preceptiva licencia de fabricación de productos sanitarios".