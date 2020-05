Moreno: Andalucía está preparada para gestionar el Ingreso Mínimo y no aceptará "privilegios" a otras CCAA

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este domingo que Andalucía está "preparadísima" para asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital y ha advertido de que no aceptará "privilegios" a otras comunidades autónomas, como País Vasco y Navarra, fruto de los acuerdos del Gobierno central con formaciones nacionalistas e independentistas.

Así se ha pronunciado Moreno en la rueda de prensa que ha ofrecido, vía telemática, desde el Palacio de San Telmo tras haber participado, un domingo más, en la Conferencia de Presidentes, convocada por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para abordar la situación de la crisis del coronavirus.

Moreno ha manifestado que manifestado que ha expuesto en la Conferencia de Presidentes que le parece oportuno ese Ingreso Mínimo Vital, porque, sin duda, en estos difíciles momentos, hay que estar con quienes más lo necesita, pero que las cosas hay que hacerlas "bien". En este sentido, ha mostrado su preocupación por que aún no se sepa cómo se va a gestionar este medida, máxime cuando "no va a ser algo provisional, sino que se va a prologar en tiempo, razón de más para que los vicios de origen que pueda haber no afecten a su aplicación".

En este sentido, ha recalcado que no se sabe aún cuál va a ser el "papel de las comunidades" en la gestión de este Ingreso Mínimo Vital, aunque parece ser que el Gobierno central sí considera que las únicas comunidades que están "preparadas" para gestionarlo son País Vasco y Navarra.

"El Gobierno debería actuar con mayor claridad y ser más prudente", ha dicho Moreno, quien ha señalado que le ha llamado "poderosísimamente la atención" que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, que las comunidades de País Vasco y Navarra son las "más preparadas y capaces" para gestionar ese Ingreso Mínimo Vital.

Para Moreno, ese tipo de manifestaciones no son "razonables" por parte de un miembro del Gobierno y ha recordado que Andalucía lleva tres décadas gestionando los servicios sociales en la comunidad, de manera que "estamos preparadísimos para asumir la gestión" del nuevo Ingreso Mínimo Vital.

Para Moreno, el hecho de que se permita a País Vasco y Navarra gestionarlo es por los "acuerdos políticos" que hay "por detrás": En Navarra está Bildu y se firmó un acuerdo con ese partido hace una semana y en el País Vasco está el PNV, con el que se ha acordado una nueva prórroga del estado de alarma. "Es bastante sencillo de entender", ha dicho el presidente.

El presidente se ha preguntado qué razones tiene el Gobierno central para "no ser claro" con un tema de tanta importancia y cuál es la razón "del agravio a unas comunidades frente a privilegios que se conceden a otras".

"El trato de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio para Andalucía", según ha denunciado Moreno, quien ha señalado que los acuerdos del Gobierno central con las fuerzas nacionalistas o independentistas "no se pueden traducir en privilegios de unos territorios españoles sobre otros territorios españoles".

"Andalucía no va a pasar por ahí", ha advertido el presidente de la Junta, quien ha señalado que esta tierra no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a permitir ser menos que nadie.

Asimismo, el presidente ha señalado que confía en que en esta semana el Gobierno aclare todos los aspectos sobre este Ingreso Mínimo Vital y diga cuántas personas se beneficiarán de él en Andalucía.

PRÓRROGA ESTADO DE ALARMA

De otro lado, preguntado sobre la nueva prórroga del estado de alarma que Sánchez pedirá al Congreso de los Diputados, Moreno ha considerado que una nueva prórroga ya no es necesaria y que el Gobierno central dispone de leyes orgánicas que lo pueden sustituir en esta fase final.

Ha insistido en que no ve necesaria esa nueva prórroga, sobre todo, cuando el Gobierno dice que se van a ir trasladando decisiones a las comunidades autónomas en la fase 3 de la desescalada, que se iniciará el 8 de junio, al tiempo que se ha referido al hecho de que se esté hablando de hacer una "especie de figura de estado de alarma a la carta", con unos territorios en ese estado y otros no.

Respecto al tono político que se vivió la pasada semana en el Congreso de los Diputados, Moreno ha señalado que los ciudadanos piden que en tiempo de crisis, todos metamos el hombro, empujemos en la misma dirección y trabajemos para solucionar los problemas.

Ha considerado que el respeto hacia los demás y el respeto institucional es fundamental, de manera que cualquier afirmación debería hacerse desde la "mesura", tratando de lanzar puentes y apostando por el diálogo. "Tanto ruido no es bueno para la democracia y sus propios valores", según Moreno, para quien las "palabras gruesas en estos tiempos no benefician absolutamente a nadie".