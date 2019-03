Moreno afirma que la "primavera" política andaluza llegará España con Casado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pronosticado hoy que la "primavera" política que "vive" Andalucía con el nuevo gobierno de su partido y de Ciudadanos llegará al resto de España con el triunfo del candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado.

El líder de los populares andaluces ha mostrado este convencimiento durante la presentación de los candidatos número 1 del PP de cada provincia andaluza al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales.

"El Gobierno andaluz está dispuesto a las reformas, a bajar impuestos, a hacer sus deberes, pero no tenemos en el Gobierno central un socio leal que haga los cambios necesarios para que el país siga creciendo económicamente", ha criticado.

Moreno ha asegurado que con los actuales candidatos a las generales en Andalucía su partido sale a "ganar, a competir e ilusionar" a los ciudadanos para que la "primavera" política que vive la comunidad llegue al resto de España con la victoria de Pablo Casado.

Según el dirigente andaluz, el próximo 28A solo hay dos alternativas, la de Pedro Sánchez "con los independentistas, con Bildu y las concesiones al radicalismo" de izquierdas y la senda del crecimiento económico que "representa" el PP con reformas "audaces".

"Yo me hablo, me siento, me entiendo y sintonizo con el presidente del PP, Pablo Casado", ha enfatizado Moreno, que ha aclarado que fruto de esta relación el partido presenta en Andalucía listas "competitivas y de éxito".

Casado, según Moreno, tiene la "capacidad, solvencia y frescura para liderar un gran proyecto" para una España "unida, cohesionada y en concordia".

Frente a esta opción, Moreno ha arremetido contra los nueve meses de Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado del "aumento" del déficit público, de la "ralentización" económica, de las "dudas" de los inversores internacionales y de la "menor" creación de empleo.

"Solo nueve meses para que el fantasma del peor zapaterismo vuelva a lucir en España y a asomarse a Andalucía, y eso no lo podemos consentir", ha espetado.

La intervención del presidente, en el Jardín de las Delicias de Sevilla, se ha centrado de nuevo en la "herencia" del anterior Gobierno de Susana Díaz, de cuya gestión ha dicho que ha sido un "timo, un engaño, un espejismo" para los andaluces y el "paradigma de la chapuza".