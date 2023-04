Moreno afirma que "nunca pondría en riesgo Doñana" y pide al Gobierno "alternativas" a un problema "no medioambiental"

El presidente de la Junta de Andalucía cree que "no se puede hablar de Doñana, cuando no hay un discurso del agua" y exige a Sánchez un Plan de Infraestructuras Hídricas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este sábado que "nunca pondría en riesgo Doñana" con el proyecto de ley de regadíos y ha pedido al Gobierno que "se siente y plantee sus alternativas" a un problema que, ha resaltado "no es medioambiental" porque el Parque Natural "está protegido" sino "heredado del anterior gobierno socialista en Andalucía" y "afecta a 800 familias, que se encuentran en situación de alegalidad".

Moreno se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la sede del PP de Baleares, en Palma, en la que ha recordado que el proyecto de ley de regadíos de Doñana "fue llevado por el PP en su programa electoral, refrendado por los ciudadanos, de manera mayoritaria por los ciudadanos de Huelva y, a partir de ahí, lo que se hace es cumplir un compromiso".

En este sentido, ha explicado, "lo que se ha hecho es iniciar un trámite, un proyecto de ley, que está sujeto a modificaciones, como cualquier otro que se presenta en el Parlamento de Andalucía". Y, ha continuado diciendo, "por supuesto, se está dispuesto a escuchar las alternativas, si es que la hay, claro".

"Tenemos un problema y nosotros hemos planteado una posible solución", ha defendido Moreno, quien ha instado al Gobierno de España que, ha recordado, "lleva desde el mes de diciembre sin atender las peticiones de la Junta de sentarse a hablar sobre este tema", que "se sienten y planteen cuál es su alternativa".

"Esto mismo que estoy diciendo yo es lo mismo que están diciendo dirigentes socialistas en Andalucía como, por ejemplo, los alcaldes de la corona norte del PSOE o el señor Alfonso Guerra", ha subrayado, evidenciando "la división que existe en el propio PSOE"

Por este motivo, ha considerado, "no tiene ningún sentido los ataque sin precedentes a Andalucía que está generando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo y exclusivamente por arañar un puñado de votos en las elecciones del próximo 28 de mayo".

Frente a ello, Moreno ha reclamado "cordura y dejar de insultar" porque, a su modo de entender, "un Gobierno debe actuar desde la responsabilidad institucional y desde la máxima lealtad y, sobre todo, con educación, serenidad y sensatez".

Así pues, ha precisado, la Junta de Andalucía "sigue esperando que alguien del Gobierno asuma su responsabilidad, se siente en una mesa y diga cuál es su alternativa para resolver el problema de esas familias".

"Estamos dispuestos a escuchar las que sean, porque somos un ejecutivo dialogante, capaz de llegar a acuerdos", ha reiterado. Sin embargo, ha subrayado Moreno, "lo que no puede hacer el Gobierno de Andalucía, es cruzarse de brazos y dejar que se pudra ese problema".

Para terminar con esta cuestión, Moreno Bonilla ha pedido que "que nadie caiga en la mentira" porque "Doñana está hiperprotegida" debido a que "tiene la ley más exigente de Europa y, desde el punto de vista moral, nunca pondría en riesgo el Parque de Doñana, una de las joyas de la naturaleza".

"Doñana, por tanto, queda al margen", ha dicho, reiterando que "lo que hay es un problema a 35 kilómetros del Parque Natural, que es la que el Gobierno de Andalucía quiere resolver". "Vamos a ver si dejan a un lado la soberbia y nos permite el diálogo, la serenidad y atajar el problema", ha concluido.

EXIGE UN PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS FRENTE A LA SEQUÍA

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho referencia al problema de la sequía, apuntando que "este es un problema que empieza a ser estructural, como consecuencia del cambio climático, que ha hecho que las precipitaciones, desde 1980 hasta ahora, en la España meridional se vayan reduciendo".

Por este motivo, ha recordado como el Gobierno andaluz ha lanzado el que han bautizado como 'Plan SOS' de apoyo a la agricultura y a la ganadería. Además, ha rememorado como se ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la puesta en marcha de "un plan de infraestructuras hídricas, en definitiva, una política nacional del agua" para acabar con esta problemática.

Al respecto, ha lamentado que "hasta ahora, en Andalucía, donde el 67 por ciento de la competencia y la autoridad hídrica es la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Estado, no ha hecho ni una sola obra hídrica".

"No se puede hablar de Doñana, cuando no has sido capaz, a través de los medios técnicos, de trasladar agua para Doñana, precisamente para que esos acuíferos no se sequen; no se puede hablar de medio ambiente, cuando no se ha sido capaz de hacer una desaladora, ni una depuradora, ni una conectividad de agua, cuando no tienes discurso del agua", ha subrayado.

"Este país que vive del sector primario, mayoritariamente, y del sector servicios, sobre todo a través del turismo necesita agua", ha reivindicado y ha abogado por "usar la tecnología" y "la capacidad de la que se dispone" para "tener desaladoras de ultima generación, con placas fotovoltaicas, regenerar toda el agua que se consume, hacer transferencia desde las cuencas más húmeda hacia otras comarcas".

En definitiva, ha resaltado, "se pueden hacer muchas cosas". "Lo que no se puede es cruzarse de brazos y no hacer nada", ha precisado y, ha avisado, "si no llueve en, aproximadamente, seis meses, España tendrá un problema de desempleo, un problema grave de ralentización económica y un conflicto social y económico en el interior de Andalucía".

"Nuestros ganaderos y agricultores no aguantan más", ha afirmado, apuntando que "no van a soportar la inflación y la sequía". Por ello, ha vuelto a pedir al Estado que "a través de los Fondos Europeos, reprogramándolos, a través de las capacidades que tienen, la enorme recaudación que están teniendo, dediquen recursos urgentes para que haya obras hídricas".

"Si en Andalucía no hay agua, tendremos un drama y, si hay un drama en la primera potencia agrícola de España, que es Andalucía, tendremos también uno a nivel nacional", ha concluido.