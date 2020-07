Moreno afea a Díaz y a Rodríguez que no participen la comisión de reconstrucción en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afeado este jueves tanto a la secretaria general y presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, Susana Díaz, como a la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que sus formaciones no participen en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento "por un sillón".

Moreno ha abordado la ausencia de sendos grupos parlamentario en el transcurso de las preguntas que ambas líderes le han planteado durante la sesión de control al Ejecutivo andaluz en la Cámara autonómica.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha sido muy duro durante el debate con Susana Díaz al abordar este asunto y, tras defender que es el momento de la reconstrucción después de la pandemia, le ha recordado que fue el PSOE-A el que solicitó la creación de esta comisión y que "tiene una obligación con este Parlamento y con los andaluces, y con el sueldo que cobra, de ir a esa comisión y trabajar para reconstruir Andalucía".

Ha rechazado que el PSOE-A justifique su ausencia en el referido órgano parlamentario a cuenta de que la Presidencia la ostente Vox, partido que en un principio se opuso a la creación de la misma, pero que luego "le venga bien Vox para que tener la alcaldía de Torremolinos (Málaga) o para sacar iniciativas adelante".

"No es entendible ni razonable que por un sillón abdique de una importante responsabilidad como es ser líder de la oposición", ha apostillado Juanma Moreno.

Esto ha sido replicado por Susana Díaz, que ha garantizado que trabaja cada día "con la misma pasión" y no ha querido entrar en "el descrédito de la política a la que a un presidente es impropio con intervenciones como a esa".

No obstante, ha recordado a Moreno que "debe su Presidencia" --en la Junta-- a Vox y que "las concesiones que ha hecho, en una comisión que consideramos importante, han sido fruto de la debilidad de un Gobierno que no puede tomar ninguna iniciativa si no tiene el beneplácito de la extrema derecha".

Para cerrar, Moreno ha dicho a Susana Díaz que "ha cometido un error" al no participar en la referida comisión porque demuestra que "está dentro de la confluencia que Podemos está montando en Andalucía y que, sorprendentemente, usted, ante sus propios electores está construyendo" porque "suman sus votos y hacen las mismas estrategias y alianzas".

"LE PIDO QUE HAGA SU TRABAJO, NO QUE SE VAYA DE CERVEZAS CON VOX"

Igualmente, se ha referido a la comisión para la recuperación económica y social de Andalucía la dirigente de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha considerado que, al presidirla Vox, busca más "confrontación que aportar y alcanzar grandes consensos".

A Teresa Rodríguez, Juanma Moreno le ha reprochado que su grupo parlamentario se haya "autoexpulsado" de el referido órgano parlamentario porque "la racional y lo sensato" es participar en todas las comisiones que sean necesarias.

De hecho, el presidente ha explicado que su partido también participa en comisiones que tienen presidentes que no le gustan pero "lo hago porque es mi obligación, para eso me pagan".

"Es absurdo excluirse de la comisión por un sillón cuando no rechazas los votos de Vox en las iniciativas parlamentarias", ha proseguido Moreno, que le ha dicho a Rodríguez que no le pide "que se vaya de cervezas con el presidente de la comisión, le pido que haga lo que tiene que hacer, porque para eso se le paga y es su trabajo".

Con todo, ha lamentado que Adelante se "contagie" por otros grupos en esta decisión, en alusión al PSOE-A, y ha considerado que no participar en la comisión "es un error para ambos".